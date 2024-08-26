Meteoroloji’den İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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