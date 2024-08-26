Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Meteoroloji’den İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji’den İstanbul İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.08.2024 - 18:15

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın