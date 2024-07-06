Mesud Pezeşkiyan Kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hayatı ve Biyografisi
Mesud Pezeşkiyan Kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hayatı ve Biyografisi
İran'da yapılan 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda kazanan Mesud Pezeşkiyan oldu. Reformist kimliği ile tanınan Mesud Pezeşkiyan'ın kim olduğu milyonlar tarafından araştırmaya başlandı. Peki, yüzde 53,7 oy alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan kimdir? Mesud Pezeşkiyan Türk mü?
İşte, Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...
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İran Cumhurbaşkanı Kimdir?
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