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Mesud Pezeşkiyan Kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hayatı ve Biyografisi

Mesud Pezeşkiyan Kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hayatı ve Biyografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 13:42

İran'da yapılan 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turunda kazanan Mesud Pezeşkiyan oldu. Reformist kimliği ile tanınan Mesud Pezeşkiyan'ın kim olduğu milyonlar tarafından araştırmaya başlandı. Peki, yüzde 53,7 oy alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı olan Mesud Pezeşkiyan kimdir? Mesud Pezeşkiyan Türk mü? 

İşte, Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

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İran Cumhurbaşkanı Kimdir?

İran Cumhurbaşkanı Kimdir?

İran'da İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimin ikinci turunda 14. dönem Cumhurbaşkanı seçimini yüzde 53,7 oy ile Mesud Pezeşkiyan kazandı. Mesud Pezeşkiyan, İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu.

Mesud Pezeşkiyan Kimdir?

Mesud Pezeşkiyan Kimdir?

Mesud Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954 tarihinde Mahabad kentinde dünyaya geldi. İranlı Türk bir ailenin çocuğu olan Mesud Pezeşkiyan'ın soyadı Farsça'da 'Doktorlar' anlamına gelmektedir.

Mesud Pezeşkiyan'ın Eğitim Hayatı ve Doktorluk Kariyeri

Mesud Pezeşkiyan'ın Eğitim Hayatı ve Doktorluk Kariyeri

Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 ila 1988 yılları arasında gerçekleşen İran-Irak Savaşı sırasında ön saflarda görev aldı ve savaş döneminde hekimlik de yaptı. 1985 yılında pratisyenliğini alan Pezeşkiyan, Fizyoloji dersleri verdi. 

Savaş sonrası Tebriz Tıp Bilimleri Fakültesi'nde genel cerrahi ihtisası yapmaya devam etti. 1993 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde kalp cerrahisi yan dal yaparak uzmanlığını aldı. 1994 yılında ise Tebriz Üniversitesi, Tıp Fakültesi'nde rektör oldu. Burada 5 yıl görev yaptıktan sonra siyaset sahnesinde yerini aldı.

Mesud Pezeşkiyan'ın Siyasi Kariyeri

Mesud Pezeşkiyan'ın Siyasi Kariyeri

Mesud Pezeşkiyan, 1997 yılında İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak göreve başladı. Hatemi döneminde, ise Sağlık Bakanı görevine atandı. Bu görevi 2001 ila 2005 yıllarında yerine getirdi. 

2008 İran Genel Seçimlerinde ise Tebriz Milletvekili oldu. Bugüne kadar 5 dönem Tebriz'i teslim etti. 2016 yılında ise İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl süreyle görev yaptı. 

2013 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçiminde ise ilk kez aday oldu, fakat adaylığını geri çekti. 2021 yılında adaylığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. 1 Mart tarihinde yapılan Milletvekili Seçiminde bir kez daha Tebriz'i temsil etmek üzere Meclise girdi. 

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle 1 yıl kadar öne çekilen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde reformist aday olarak yer alan Mesud Pezeşkiyan, yüzde 53,7 oy alarak İran Cumhurbaşkanı oldu.

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