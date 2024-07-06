Mesud Pezeşkiyan Kimdir? İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Hayatı ve Biyografisi

Mesud Pezeşkiyan, 1997 yılında İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak göreve başladı. Hatemi döneminde, ise Sağlık Bakanı görevine atandı. Bu görevi 2001 ila 2005 yıllarında yerine getirdi.

2008 İran Genel Seçimlerinde ise Tebriz Milletvekili oldu. Bugüne kadar 5 dönem Tebriz'i teslim etti. 2016 yılında ise İran Meclis Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl süreyle görev yaptı.

2013 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçiminde ise ilk kez aday oldu, fakat adaylığını geri çekti. 2021 yılında adaylığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından reddedildi. 1 Mart tarihinde yapılan Milletvekili Seçiminde bir kez daha Tebriz'i temsil etmek üzere Meclise girdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle 1 yıl kadar öne çekilen 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde reformist aday olarak yer alan Mesud Pezeşkiyan, yüzde 53,7 oy alarak İran Cumhurbaşkanı oldu.