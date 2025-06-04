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Meslek Lisesi Öğrencilerinin "Sarıl Bana" Sloganıyla Yaptığı Duygulandıran Proje

Meslek Lisesi Öğrencilerinin "Sarıl Bana" Sloganıyla Yaptığı Duygulandıran Proje

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.06.2025 - 14:40

Pendik'teki Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı bir projeye imza attı. 'Sarıl Bana' sloganıyla hayat bulan projede, lise öğrencileri hastanede tedavi gören çocuklara ve deprem bölgesindeki çocuklara umut olması için oyuncaklar dikiyor. Bu proje ile hem çocuklara duygusal açıdan destek olunmasını hem de lise öğrencilerine yardımseverlik bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya, Yasin Cingöz 

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"Sarıl Bana" projesi hayata geçirildi.

"Sarıl Bana" projesi hayata geçirildi.

AA'dan Ali Osman Kaya ve Yasin Cingöz'ün aktardığına göre, bu proje Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından geliştirildi. Bu projede deprem bölgesindeki çocukların, hastanede tedavi gören çocukların yaşadıkları duygusal zorlukların hafifletilmesi ve yalnızlık duygusunun giderilmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda çocuklar için oyuncak diken öğrencilerde de sosyal sorumluluk ve yardımseverlik bilinci gelişmiş oluyor.

Çocuklara gönderilecek oyuncaklara çeşitli mektuplar da iliştiriliyor.

Çocuklara gönderilecek oyuncaklara çeşitli mektuplar da iliştiriliyor.

Pendik Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, diktikleri dolgulu oyuncakları çeşitli sivil toplum kuruluşları ve muhtarlıklar aracılığıyla çocuklara ulaştırıyor. Çocuklara giden bu oyuncakların üzerinde hem 'Sarıl Bana' etiketi hem de minik birer mektup bulunuyor. 

Okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Şakire Selcen Yüce, AA muhabirine verdiği röportajda bu fikrin Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıktığını belirtiyor. Oyuncaklar da özel şekilde tasarlanıyor: Çocukların sarılabileceği boyutlarda, güvenli materyallerden oyuncaklar, gençlerin elinden çıkıyor.

"Diktiğimiz bu oyuncaklar, onlara iyi duygular kazandırdı."

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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