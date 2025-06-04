Meslek Lisesi Öğrencilerinin "Sarıl Bana" Sloganıyla Yaptığı Duygulandıran Proje
Pendik'teki Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı bir projeye imza attı. 'Sarıl Bana' sloganıyla hayat bulan projede, lise öğrencileri hastanede tedavi gören çocuklara ve deprem bölgesindeki çocuklara umut olması için oyuncaklar dikiyor. Bu proje ile hem çocuklara duygusal açıdan destek olunmasını hem de lise öğrencilerine yardımseverlik bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA / Ali Osman Kaya, Yasin Cingöz
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"Sarıl Bana" projesi hayata geçirildi.
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Çocuklara gönderilecek oyuncaklara çeşitli mektuplar da iliştiriliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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