Meslek Lisesi Öğrencilerinin "Sarıl Bana" Sloganıyla Yaptığı Duygulandıran Proje

AA'dan Ali Osman Kaya ve Yasin Cingöz'ün aktardığına göre, bu proje Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri tarafından geliştirildi. Bu projede deprem bölgesindeki çocukların, hastanede tedavi gören çocukların yaşadıkları duygusal zorlukların hafifletilmesi ve yalnızlık duygusunun giderilmesi amaçlanıyor.

Aynı zamanda çocuklar için oyuncak diken öğrencilerde de sosyal sorumluluk ve yardımseverlik bilinci gelişmiş oluyor.