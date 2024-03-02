Merve Boluğur Sosyal Medyaya Dönüş Adımlarını Sağlam Attı! 2 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Merve Boluğur Sosyal Medyaya Dönüş Adımlarını Sağlam Attı! 2 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, aile buluşmasındaydı.
Ezgi Mola'nın vedası yürek burktu.
Enis Arıkan bakım günü ilan etti.
Merve Boluğur, sosyal medya dönüşüne tam gaz devam etti.
Berfu Yenenler çocuklarıyla karın tadını çıkardı.
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Danla Bilic de günün tadını çıkartanlardan oldu.
Alizade yine kendi mizah anlayışıyla eğlendi.
Cemal Can Canseven, ev taşıdı.
Demet Akalın, yeni işini paylaştı.
Nurgül Yeşilçay, yine içerik üreticisi modundaydı.
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