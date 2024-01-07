Mersin Limanı'nda Muz Dolu Konteynerden Kokain Çıktı
Mersin Limanı'nda Muz Dolu Konteynerden Kokain Çıktı
Mersin Limanı'nda yapılan bir aramada, muz dolu konteynerin içerisinden büyük miktarda uyuşturucu madde çıktı.
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Öncesinde farklı örneklerini okuduğumuz uyuştucu ticaret örneği Mersin Limanı'nda tekrardan yaşandı.
Orta ve Güney Amerika ülkelerinden, Mersin Limanı'na gelen konteynerler Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından mercek altına alındı.
Mercek altına alınan konteynırların arasında, muz yüklü bir konteynırda vardı. Muz dolu konteyner Xray taraması için arama hangarına yönlendirildi.
Narkotik dedektör köpekleriyle yapılan bir aramada, muz yüklü konteynerde gizli bir bölmede 77 kilogram kokain bulundu.
Yapın aramalar ve bulunan uyuşturucu maddelerin ardından şüpheli iki kişi gözaltına alındı.
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