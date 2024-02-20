Mersin’de Kaçakçıklık Operasyonu: İl Emniyet Müdürünün Kardeşi Gözaltına Alındı
Mersin’de Kaçakçıklık Operasyonu: İl Emniyet Müdürünün Kardeşi Gözaltına Alındı
Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda, 10 milyon adet kaçak makaran yakalandı. Polis ekiplerinin sorgusu sonrasında kaçak makaronların, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan’a ait olduğu tespit edildi. Nezir Aslan gözaltına alınırken, savcılık soruşturmayı jandarmaya devretti.
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Mersin’de gerçekleştirilen polis operasyonu sosyal medyada da gündem oldu.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadelerinde İl Emniyet Müdürü'nün kardeşi Nezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti.
Bunun üzerine polis, emniyet müdürünün kardeşini Ankara'da gözaltına alırken, savcılık soruşturmayı jandarmaya devretti.
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