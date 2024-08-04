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Merak Ettiğini Biliyoruz: O da Seni Düşünüyor mu?

etiket Merak Ettiğini Biliyoruz: O da Seni Düşünüyor mu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 22:01

'O da seni düşünüyor mu?' diye çok merak ediyorsun, değil mi? Biz de merak ediyoruz açıkçası. Testi çöz, birlikte öğrenelim!👇

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Nasıl tanıştınız?

3. Birbirinize taktığınız, sadece ikinizin bildiği bir lakap var mıydı?

4. İlişkinizi kim bitirdi?

5. Sence eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi?

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6. Seviyor, sevmiyor, seviyor... Papatya falıyla devam ediyoruz. Seç bakalım birini!

7. Sosyal medyada senin profiline ne sıklıkla bakıyordur sence?

8. Son olarak, sana şimdi mesaj attı diyelim.. Samimi bir cevap alacak mı?

Hiç durmadan düşünüyor!

Senin bu testte ne işin var, şüphen mi vardı ki geldin? 'O da beni düşünüyor mu?' diye sormak ne demek, 'Beni düşünmeden geçirdiği bir saniye var mı?' diye sorsana sen. Seninle yatar, seninle kalkar olmuş. Neredeyse adını dövme yaptıracak kalbinin üstüne. Öylesine delice bir sevdaya yakalanmış!

Düşünüyor!

Acaba şu an ne yapıyor, kimlerle birlikte veya mutlu mu diye kafasından bir sürü soru geçiyor. Seni düşünmesin de kimi düşünsün? Nasıl etkilemişsin ama onu, sen de hiç az değilsin! Yere bakan yürek yakansın. Hiçbir şey yapmasan bile birileri seni deliler gibi özlüyor.

O sadece kendini düşünür!

Üzgünüz, ama bizce o sadece kendini düşünüyor. Bunca şeye rağmen yastığa başını rahat koyabiliyorsa, sana bir hayrı dokunmazdı zaten. Bırak düşünmüyorsa düşünmesin. Senin kaybettiğin bir şeyin yok ama onun var. Senin gibi birini bir daha nerede bulacak?  Bu gerçek kafasına dank edecek bir gün ama her şey için çok geç olacak.

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