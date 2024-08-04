Merak Ettiğini Biliyoruz: O da Seni Düşünüyor mu?

Üzgünüz, ama bizce o sadece kendini düşünüyor. Bunca şeye rağmen yastığa başını rahat koyabiliyorsa, sana bir hayrı dokunmazdı zaten. Bırak düşünmüyorsa düşünmesin. Senin kaybettiğin bir şeyin yok ama onun var. Senin gibi birini bir daha nerede bulacak? Bu gerçek kafasına dank edecek bir gün ama her şey için çok geç olacak.