Melike Şahin'in O Ses Türkiye Performansından Turabi'nin Yeni Şarkısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Melike Şahin'in O Ses Türkiye Performansından Turabi'nin Yeni Şarkısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
8 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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O Ses Türkiye, uzun bir aranın ardından bu akşam (8 Şubat) sonunda yeni sezonuyla ekrana geldi. Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'a Melike Şahin'in eşlik ettiği programda Şahin, izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Şahin'e gelen yorumları sizler için derledik.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
Survivor'la hayatımıza giren Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde çıkardığı Wine Me, Dine Me şarkısıyla tepki toplamış ve ardından şarkının sözlerini değiştirmişti. Buna rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıp 'yakalama kararı' çıkartmıştı. Turabi, 'Dur Abi, Sus Abi' isimli yeni bir şarkı çıkarttı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Meri'yi canlandıran Şebnem Bozoklu, Firaz karakteriyle hepimizi hayran bırakan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'i övmelere doyamadı. Bozoklu, Yüzgüleç'in son bölümdeki performansını paylaştı.
MasterChef 2024'te yarışmacılar Onur ve Beyza arasındaki samimi haller aşk iddialarını beraberinde getirmişti. Milliyet'e konuşan Beyza Huri Aydın, Onur'la aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in vurulmasıyla hepimiz büyük şok yaşamıştık. Beline isabet eden kurşunla bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Fatih için dizide fizyoterapist tutulurken gelen fizyoterapistin mini etekli olması ve seans esnasında herkesi odadan çıkarması fizyoterapist bir seyirciden tepki aldı.
MasterChef Türkiye yarışmacısı Beyza Huri Aydın, Milliyet YouTube kanalına verdiği röportajda yüzünün yandığı dönemden bahsetti. Yarışmada feci bir kaza geçiren Beyza'nın yüzüne kızgın yağ sıçramıştı. O dönem yaşadığı zorluklar, tedavi süreci ve iyileşme hikayesinden bahseden Beyza, sevenlerini duygulandırdı. İşte, yarışma sonrası Beyza'dan açıklamalar...
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada haber kanalları ile ilgili yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu.
Esra Erol'un dünkü yayınında Avukat Hülya Hanım ile konuk arasında tartışma çıktı. Engelli İsmail Amca'yı bulmak için gelen ailesinin paraları ne yaptığı konuşuluyordu. Engelli adamın parasının aile arasında bölüşüldüğü iddia ediliyordu. Avukat Hülya Hanım, parayı ailenin aldığını ima edince ortalık gerildi.
Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bölümü ile yine ekranların tozunu attırdı. Diziye Firaz, Nursema ve İlhami aşk üçgeni damgasını vurdu. Dizide Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç‘in oyunculuğuna sosyal medyada övgüler yağdı. Gelin, dizi hayranları olarak biraz konuşalım. Sizce, Firaz’ın Nursema’ya olan davranışları red flag mi, green flag mi, buyrun yorumlara...
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Müge Anlı'da araştırılan Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili son karar açıklandı. Müge Anlı, 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın kaybını araştırmayı bıraktığını açıkladı. 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Bunları ekrana getiremeyeceğim.' diyen Anlı, ailesine telkinde bulundu. Stüdyoda oğlunu arayan anneye 'Emniyet olayın izini sürüyor. Gelişme olduğunda hem sana hem de izleyicilerime haber vereceğim.' diye konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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