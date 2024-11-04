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Mehmet Karayılan Kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Mehmet Karayılan Kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.11.2024 - 08:37

İçişleri BakanlığıŞanlıurfa'nın Halfeti İlçe Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Halfeti'de 31 Mart seçimlerinde Mehmet Karayılan, HDP'den eş başkan seçilmişti.

Peki Mehmet Karayılan kimdir, neden görevden alındı?

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Mehmet Karayılan Kimdir?

Mehmet Karayılan Kimdir?

Mehmet Karayılan, 1967 Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise eğitimini Halfeti’de tamamlayan Karayılan, yüksek öğrenimini Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nde tamamladı.

2012-13 yıllarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluş sürecinde yer aldı.

Antep HDP Kurucu İl Eş Başkanlığı olmak üzere iki dönem İl Eş başkanlığı yaptı. İki dönem HDP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaptı.

 2018 yıllında Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Halfeti Belediye Eş Başkanı adayı oldu.

Halfeti Başkanı Neden Görevden Alındı?

Halfeti Başkanı Neden Görevden Alındı?

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Mehmet Karayılan'ın görevden alınma sebepleri aşağıdaki gibidir;

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI,

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet KARAYILAN’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 

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