Mehmet Karayılan Kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?

Mehmet Karayılan, 1967 Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldi. Ortaokul ve Lise eğitimini Halfeti’de tamamlayan Karayılan, yüksek öğrenimini Gaziantep Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü'nde tamamladı.

2012-13 yıllarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) kuruluş sürecinde yer aldı.

Antep HDP Kurucu İl Eş Başkanlığı olmak üzere iki dönem İl Eş başkanlığı yaptı. İki dönem HDP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem HDP Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yaptı.

2018 yıllında Gaziantep HDP milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Halfeti Belediye Eş Başkanı adayı oldu.