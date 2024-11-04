Mehmet Karayılan Kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
Mehmet Karayılan Kimdir? Halfeti Belediye Başkanı Neden Görevden Alındı?
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Halfeti'de 31 Mart seçimlerinde Mehmet Karayılan, HDP'den eş başkan seçilmişti.
Peki Mehmet Karayılan kimdir, neden görevden alındı?
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Mehmet Karayılan Kimdir?
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Halfeti Başkanı Neden Görevden Alındı?
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