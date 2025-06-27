Çünkü reklam herkesin ilgisini çekmiyor ve içerikler sadece görünmekle kalıyor, algoritmalara ulaşamıyor. Mediazone, klasik hedefleme modellerinin ötesine geçerek birinci parti verilerle çalışan, hem insan hem de makine tarafından kolayca okunup işlenebilecek içerikler üretir. Sadece kullanıcıya ulaşmak değil, aynı zamanda içeriğin LLM (Large Language Models) yani büyük dil modelleri tarafından da algılanabilir olması önemlidir. ChatGPT gibi sistemler, internette yer alan kaliteli ve anlamlı içeriklerden beslenir; markanız bu içeriklerde yer alıyorsa, sizin adınızla üretilen içeriklerin önerilme ihtimali de artar.

Ayrıca Mediazone içerikleri, GEO (Generative Engine Optimization) uyumlu şekilde kurgulanır. Bu sayede yapay zeka sistemlerinin içeriği taraması, anlaması ve referans göstermesi kolaylaşır. Bu da sadece kullanıcıya ulaşmak değil, yapay zekanın arama sistemlerine de görünür olmak anlamına gelir. Mediazone’un farkı, yalnızca reklam gösterimini hedeflemesi değil, bu reklamların hem insanlar hem algoritmalar için anlamlı hale getirilmesini sağlamasıdır.