Mediazone, Türkiye Dijital Medya Pazarında Neden Stratejik Bir Oyuncu?

Mediazone, kendi bünyesinde bulundurduğu birçok dijital markayı en etkin şekilde kullanıyor. Bunları kullanırken neler yapıyor? Bu dijital markalardaki içerikleri farklı platformlarda yayınlayarak herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sosyal medyada çeşitli videolar, kısa içerikler, hikayeler ya da reelslar ile farklı tarzda içerikler üretiyor. Dijital kanalları nasıl kullanıyor? Bünyesindeki dijital markaları, tüm bu kanallara entegre ederek tek bir yerde değil, her yerde görünür olmayı hedefliyor.

Mediazone'un veri temelli çalışması ne kazandırıyor?

Birçok ajans veriye dayalı çalışmazken Mediazone, dijital pazarlama yaparken verileri kullanıyor. Mediazone, hangi verileri, nasıl kullanıyor? İzlenme sayıları, tıklama oranları ve daha birçok veriyi analiz ederek her marka özelinde uygun stratejiler belirliyor.

Bu neden önemli peki?