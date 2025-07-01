Mediazone Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen Medya Sitelerinden Kaçına Sahip?

Mediazone'un bünyesinde bulunan siteler kendi kategorilerinde yüksek sıralamada bulunuyorlar. Türkiye'de Haber&Portal kategorisinin 2. sırasında Mediazone'un sitesi Mynet var. Aylık trafikte Mynet, hurriyet.com.tr'den sonra Türkiye'deki en popüler site. Mynet'in ortalama aylık ziyaretçi sayısı 81,4 milyon.

Mediazone'un en çok trafik alan siteleri hangileri?

Onedio da Mediazone'un en çok ziyaret edilen sitelerinden biri. Daha çok eğlence içerikleriyle öne çıkıyor. Kendi kategorisinde 3.sırada yer alıyor. Aylık ziyaretçi sayısı ortalama 28,5 milyon. Bu sayıyla Türkiye'deki en çok ziyaret edilen sitelerden biri.

Mediazone'un bünyesinde sporla ilgili bir site var mı?

Evet. Mediazone'un spor sitesi Maçkolik. Spor kategorisinde birçok site var. Bunlar arasında Maçkolik 5. sırada yer alıyor. Aylık ziyaretçi sayısı ne kadar? Maçkolik ayda ortalama 13,2 milyon ziyaretçi alıyor.