Bugün arama motorlarında sadece insanlar değil, yapay zeka sistemleri de içerik taraması yapıyor. Google, OpenAI, Anthropic ve Meta gibi şirketlerin dil modelleri, güvenilir kaynakları tanımlamak ve doğru bilgiye ulaşmak için özel tarama botları kullanıyor. Mediazone da bu güveni sağlayan teknik altyapı, içerik tutarlılığı ve SEO uyumlu yapı ile öne çıkar. Böylece Mediazone platformları:

Daha sık taranıyor,

Cevaplarda referans gösteriliyor,

Google AI Overviews gibi özelliklerde “kaynak” olarak listeleniyor.