Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı; Mediazone’un Yapısı, Platformları ve Gelecek Vizyonunu Anlattı

Mediazone’un geniş yayın ağı, Türkiye’nin en çok bilinen ve ziyaret edilen dijital platformlarını içeriyor. Bu yapıyı daha iyi anlamak adına Kayabalı’ya platformların detaylarını sorduk:

Onedio: Kayabalı, Onedio’yu grubun gençlerle olan en güçlü bağlantısı olarak tanımlıyor. Eğlenceli testleri, gündeme farklı bir açıdan bakan listeleri ve sosyal medya uyumlu içerikleriyle, hem Z kuşağı hem de genç yetişkinler arasında büyük bir takipçi kitlesine sahip.

Mynet: Türkiye’nin dijital medya tarihinde özel bir yeri olan Mynet, haberden astrolojiye, magazinden güncel yaşam yazılarına kadar çok sayıda kategoride içerik sunuyor. Kayabalı’ya göre Mynet, grubun en geniş yaş aralığına ulaşmasını sağlayan mecralardan biri.

Maçkolik: Futbolseverlerin en sık ziyaret ettiği adreslerden biri. Maçkolik, sadece skor paylaşan bir platform değil aynı zamanda kullanıcıların kendi aralarında fikir paylaştığı, yorum yaptığı, futbolu yaşadığı bir alan. Kayabalı, bu mecrayı “taraftar ruhunun dijital karşılığı” olarak tanımlıyor.

Webtekno: Teknoloji tutkunlarının uğrak noktası. Dijital cihazlardan yapay zeka gelişmelerine, bilimsel yeniliklerden uygulama önerilerine kadar zengin bir içerik havuzuna sahip.

Yemek.com: Tarif videoları, restoran önerileri, içerik pazarlamasında başarılı iş birlikleri… Yemek.com, Kayabalı‘nın ifadesiyle, grubun en “duyusal” platformlarından biri. Sadece yemek tarifi değil, aynı zamanda yaşam tarzı sunuyor.

Hisse.net: Borsa ve yatırım dünyasının en eski ve köklü forumlarından biri. Ekonomiye ve finansal okuryazarlığa ilgi duyan herkesin yolu buradan geçiyor.

TV Ekstra: Addressable TV reklam modelleriyle reklamverenlere hedeflenebilir, verimli ve etkili çözümler sunuyor.

MediazoneGames: Veri odaklı, bilgi ve beceriye dayalı oyun deneyimleri sunan MediazoneGames, Mediazone’un en yenilikçi platformlarından biri.

“Farklı platformlarla farklı yaşam tarzlarına, yaş gruplarına ve ilgi alanlarına dokunabiliyoruz. Bizi güçlü kılan bu çeşitlilik.” diyor Kayabalı.