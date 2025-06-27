Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı; Mediazone’un Yapısı, Platformları ve Gelecek Vizyonunu Anlattı
Hızla değişen dijital medya sektöründe son yıllarda alışıldık yayıncılık şekillerinin dışına çıkmaya ve kullanıcı odaklı, teknoloji destekli bir dönüşüm yaşamaya başladı. Bu dönüşümün Türkiye’deki en dikkat çekici örneklerinden biri ise hiç şüphesiz Mediazone. Sahip olduğu yayın ağı, stratejik marka birleşimleri ve içerik üretim gücüyle öne çıkan Mediazone, her geçen gün daha fazla kullanıcıya ve reklamverene ulaşarak pazardaki gücünü giderek artırıyor. Bu büyümenin arkasında ise, dijital medya alanında uzun süredir önemli işlere imza atan bir lider var: Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı.
Kendisiyle yaptığımız söyleşide, Mediazone’un kuruluş fikrinden platform çeşitliliğine, içerik stratejisinden reklam modellerine kadar pek çok konuyu derinlemesine konuştuk. Dijital medya dünyasında konumlanan bir markanın nasıl büyüdüğünü, değişen kullanıcı davranışlarına nasıl ayak uydurduğunu ve geleceğe nasıl hazırlandığını anlamak isteyenler bu içerik sizin için.
Mediazone’un yapısı nasıl?
Hangi platformlar Mediazone ağına dahil?
Gelecek vizyonu: “Sadece bugünü değil, yarını da teknoloji ile inşa ediyoruz”
Reklamverenler için ne anlama geliyor?
Son söz Kaan Kayabalı’nın mesajı:
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