Mastürbasyon Yaparken Hayal Ettiğin Şeyi Söylüyoruz!
Mastürbasyon Yaparken Hayal Ettiğin Şeyi Söylüyoruz!
Mastürbasyon yaparken hayal ettiğin şey ne?
Haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seç bakalım!
2. Seks yapma sıklığını öğrenelim...
3. Hayal kurarak mastürbasyon yapma konusunda ne düşünüyorsun?
4. Peki ya duşta kendini tatmin edenlerden misin?
5. Mastürbasyonun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun?
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6. Hangi tarz filmler izlemeyi seversin?
7. Rüyalarında genellikle ne tür şeyler görürsün?
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