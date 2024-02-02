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Mastürbasyon Yaparken Hayal Ettiğin Şeyi Söylüyoruz!

etiket Mastürbasyon Yaparken Hayal Ettiğin Şeyi Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 23:46

Mastürbasyon yaparken hayal ettiğin şey ne? 

Haydi teste! 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak cinsiyetini seç bakalım!

2. Seks yapma sıklığını öğrenelim...

3. Hayal kurarak mastürbasyon yapma konusunda ne düşünüyorsun?

3. Hayal kurarak mastürbasyon yapma konusunda ne düşünüyorsun?

4. Peki ya duşta kendini tatmin edenlerden misin?

4. Peki ya duşta kendini tatmin edenlerden misin?

5. Mastürbasyonun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun?

5. Mastürbasyonun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun?
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6. Hangi tarz filmler izlemeyi seversin?

7. Rüyalarında genellikle ne tür şeyler görürsün?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Partnerinin sakız çiğnerken ne kadar seksi gözüktüğünü hayal ediyorsun.

Partnerinin sakız çiğnerken ne kadar seksi gözüktüğünü hayal ediyorsun.

Bazen bu hayal garip gibi gözükse de aslında bunun ne kadar seksi olduğunu hayal ettikçe zevke geliyorsun. Partnerin ağzını her hareket ettirdiğinde vücudun da ona uygun olarak hareketleniyor. 🔥

Ofiste seks yapmayı hayal ediyorsun!

Ofiste seks yapmayı hayal ediyorsun!

Ofisinin kapıları camdan ve içerisi tamamen görünebiliyor... Bazen bir iş arkadaşınla mesai saati bittikten sonra ofisinde seviştiğini düşünüp gaza geliyorsun. İş yerini daha sevilebilir bir yer haline getirmek için de iyi bir taktik! 😅

Partnerinin sana oral yaptığını düşünüyorsun!

Partnerinin sana oral yaptığını düşünüyorsun!

Mastürbasyon yaparken sen kesinlikle partnerinin sana oral seks yaptığını hayal ediyorsun! Onun çok seksi bir şekilde vücudundan aşağı indiğini ve vibratörü de sanki onun diliymiş gibi hayal ediyorsun...

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