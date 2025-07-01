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MasterChef Ayşe'nin Beyza'yla Küslük Nedeninden Aşk-ı Memnu'daki Hataya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Ayşe'nin Beyza'yla Küslük Nedeninden Aşk-ı Memnu'daki Hataya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.07.2025 - 00:35

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

1 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, merak edilen soruya politik yanıt verdi.

1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, merak edilen soruya politik yanıt verdi.

Bir dergi çekimine katılan oyuncuya kendisini en çok tatmin eden rolü soruldu. Ünlü oyuncu soruya son derece politik bir yanıt verdi.

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2. Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra fark edildi.

2. Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra fark edildi.

Dizide Nihal'ın sınıfta camdan dışarı baktığı sahnenin devamında yaşananları bunca yıldır görmemişiz. Dikkatli bir izleyici tam 15 yıl sonra hatayı fark etti.

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3. Kürşat Demir, Aile Saadeti'nde kendisinden beklenen olaya Prens üzerinden cevap verdi.

3. Kürşat Demir, Aile Saadeti'nde kendisinden beklenen olaya Prens üzerinden cevap verdi.

Ünlü oyuncu Prens'te canlandırdığı karakterin yaşadıklarını tıpkı bizim gibi unutamamış görünüyor. Ünlü oyuncu Aile Saadeti'nde canlandırdığı Doberman Selim karakterinin evlenmesini isteyen takipçisine, Philippe üzerinden cevap verdi.

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4. Leyla dizisinde aylar önce başrol krizi yaşanmıştı.

4. Leyla dizisinde aylar önce başrol krizi yaşanmıştı.

Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel'in anlaşmazlık yaşadığı iddiaları yalanlanmıştı. Ancak ikili, dizinin final kararı almasının ardından birbirini takipten çıktı!

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5. MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacılara süre şakası yaptı.

5. MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacılara süre şakası yaptı.

Üçlü düellolar son derece zorlu geçerken son bölümlere Mehmet Şef'in yaptığı yarışmacıları fazlasıyla strese soktu. Yarışmacılar ne yapacağını bilemedi.

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6. Alp Kırşan, Acun Ilıcalı ve Survivor'la ilgili konuştu.

6. Alp Kırşan, Acun Ilıcalı ve Survivor'la ilgili konuştu.

YouTube'daki 'Şimdi Konuşmak Moda' kanalına konuk olan Alp Kırşan, hem Acun Ilıcalı'ya hem de Survivor'a övgü yağdırdı. Alp Kırşan'ın Survivor sunuculuğuna yeniden yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

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7. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın, babası Abdullah'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı.

7. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın, babası Abdullah'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı.

Her bölümü ayrı bir detay olan Kızılcık Şerbeti'nde bu kez de Nursema'nın, babasını telefonuna nasıl kaydettiği detayı ortaya çıktı. Kaydetme şekli çok soğuk bulundu.

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8. MasterChef Ayşe, Beyza'yla neden küstüğünü açıkladı.

8. MasterChef Ayşe, Beyza'yla neden küstüğünü açıkladı.

Yarışma boyunca çok yakın arkadaş olan Beyza ve Ayşe, yarışmanın ardından küsmüştü. Ayşe, küslüğün nedenini ilk kez açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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