MasterChef Ayşe'nin Beyza'yla Küslük Nedeninden Aşk-ı Memnu'daki Hataya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, merak edilen soruya politik yanıt verdi.
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2. Aşk-ı Memnu'daki çekim hatası yıllar sonra fark edildi.
3. Kürşat Demir, Aile Saadeti'nde kendisinden beklenen olaya Prens üzerinden cevap verdi.
4. Leyla dizisinde aylar önce başrol krizi yaşanmıştı.
5. MasterChef'te Mehmet Şef yarışmacılara süre şakası yaptı.
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6. Alp Kırşan, Acun Ilıcalı ve Survivor'la ilgili konuştu.
7. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın, babası Abdullah'ı telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı.
8. MasterChef Ayşe, Beyza'yla neden küstüğünü açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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