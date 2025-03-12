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Mart Dokuzu Ne Zaman Başlıyor? Mart Dokuzu Ne Demek?

Mart Dokuzu Ne Zaman Başlıyor? Mart Dokuzu Ne Demek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 08:55

Mart ayının gelmesiyle bahar kendisini hissettirmeye başladı. Üç cemrenin de düşmesinin ardından havalar ısınmaya başladı. Fakat 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' diye meşhur bir sözümüz vardır. Bu söz, mart ayının güneşlerine güven olmayacağını ifade eder. Halk arasında mart ayında gelen soğukları anlatmak bir tabir daha vardır: Mart dokuzu. Soğuk havaların henüz geçmediğini ifade etmek için kullanılan Mart dokuzunda, soğukların üçe ayrıldığı söylenir. Tıpkı cemre düşmesi gibi, bu soğukların bitmesinin ardından bahar geldiğine inanılır. 

Peki mart dokuzu soğukları ne zaman?

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Mart Dokuzu Soğuğu Ne Zaman Başlıyor?

Mart Dokuzu Soğuğu Ne Zaman Başlıyor?

Halk arasında mart dokuzunu anlatmak için 'Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu' sözü bulunuyor. Bu deyişten yola çıkılarak da mart dokuzunun üç ayrı evreye ayrıldığı ve mart ayını kapsadığı görülüyor. Mart ayında görülen güneşin yalancı güneş olduğu ve baharın ancak mart dokuzu bittikten sonra geleceğine inanılıyor.

Üç farklı mart dokuzu bulunuyor. Birinci mart dokuzunun 21-22 martta, ikinci mart dokuzunun 30 martta ve üçüncü mart dokuzunun 9 nisanda olduğu düşünülüyor. İlk mart dokuzu tarihlerine bakıldığında, bu tarihin aynı zamanda ekinoks zamanı olduğu görülüyor. Bu tarihte gündüz ve gece kuzey yarım küre için eşit hale geliyor. İlk mart dokuzundan dokuz gün sonra 'dokuzun dokuzu' adı verilen gün geliyor.

Mart Dokuzu Ne Demek?

Mart Dokuzu Ne Demek?

Mart dokuzu, mart ayında havaların soğuyacağını ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Eski zamanlardan kalan bu inanışın tarihleri ise Rumi takvime göre hesaplanmıştır. Mart dokuzu tarihlerinde kışın şiddetinin azalarak bittiği düşünülür. Birinci mart dokuzunda yağmurlar başlayabilir. 'Dokuzun dokuzu' denilen ikinci mart dokuzunda fırtına çıkabilir. Bu günde hava o kadar soğur ki kar fırtınası bile yaşanabilir. Yalancı güneşe inanıp da tomurcuklanan ağaçlar bu süreçte zarar görebilir. Üçüncü mart dokuzunda ise bahar gelir. Fakat mart dokuzu fırtınası diye de bir inanış vardır. Mart dokuzu fırtınası, üçüncü ve son mart dokuzundan sonradır. Yani baharın geldiği düşünülse de çiçekler açsa da her an fırtına kopabilir.

Mart dokuzu ülkemizin farklı bölgelerinde hala süren bir inanıştır. Özellikle Trakya bölgesinde yaşayanlar, halk arasında 'mart dokuzu gelecek' sözlerine şahit olabilir. Bağ bahçe işleriyle uğraşanlar eski zamanlardan gelen ve deneyimlere dayanan bu inanışları takip eder.

Mart Dokuzu Kurabiyesi Tarifi

Mart Dokuzu Kurabiyesi Tarifi

Mart dokuzu kurabiyesi özellikle Trakya bölgesinde yaygın olan bir tariftir. Trakya'nın eski geleneklerinden olan ve Trakya Nevruzu olarak da anılan Mart dokuzunda baharın gelişini kutlamak için leziz kurabiyeler yapılır.

İşte mart dokuzu kurabiyesi tarifi: 

  • 2 yumurta (1 sarı üstü için)

  • 1,5 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • aldığı kadar un

Un hariç bütün malzemeleri bir kaba alın. Karbonatı üzerine sıkacağınız limon ile kabartın. Malzemeleri karıştırıp son olarak unu ekleyin. Hamuru biraz beklettikten sonra küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe göre şeker dökün. 180 derecede pişirin.

Deneyenlere afiyet olsun!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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