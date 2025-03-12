Mart Dokuzu Ne Zaman Başlıyor? Mart Dokuzu Ne Demek?

Halk arasında mart dokuzunu anlatmak için 'Mart dokuzu, dokuzun dokuzu, o da olmazsa otuzu' sözü bulunuyor. Bu deyişten yola çıkılarak da mart dokuzunun üç ayrı evreye ayrıldığı ve mart ayını kapsadığı görülüyor. Mart ayında görülen güneşin yalancı güneş olduğu ve baharın ancak mart dokuzu bittikten sonra geleceğine inanılıyor.

Üç farklı mart dokuzu bulunuyor. Birinci mart dokuzunun 21-22 martta, ikinci mart dokuzunun 30 martta ve üçüncü mart dokuzunun 9 nisanda olduğu düşünülüyor. İlk mart dokuzu tarihlerine bakıldığında, bu tarihin aynı zamanda ekinoks zamanı olduğu görülüyor. Bu tarihte gündüz ve gece kuzey yarım küre için eşit hale geliyor. İlk mart dokuzundan dokuz gün sonra 'dokuzun dokuzu' adı verilen gün geliyor.