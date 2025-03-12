Mart Dokuzu Ne Zaman Başlıyor? Mart Dokuzu Ne Demek?
Mart Dokuzu Ne Zaman Başlıyor? Mart Dokuzu Ne Demek?
Mart ayının gelmesiyle bahar kendisini hissettirmeye başladı. Üç cemrenin de düşmesinin ardından havalar ısınmaya başladı. Fakat 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' diye meşhur bir sözümüz vardır. Bu söz, mart ayının güneşlerine güven olmayacağını ifade eder. Halk arasında mart ayında gelen soğukları anlatmak bir tabir daha vardır: Mart dokuzu. Soğuk havaların henüz geçmediğini ifade etmek için kullanılan Mart dokuzunda, soğukların üçe ayrıldığı söylenir. Tıpkı cemre düşmesi gibi, bu soğukların bitmesinin ardından bahar geldiğine inanılır.
Peki mart dokuzu soğukları ne zaman?
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Mart Dokuzu Soğuğu Ne Zaman Başlıyor?
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Mart Dokuzu Ne Demek?
Mart Dokuzu Kurabiyesi Tarifi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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