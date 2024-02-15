Marmara Denizi’nde Batan BATUHAN A İsimli Geminin Battığı Yer Tespit Edildi: Geminin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Marmara Denizi’nde Batan BATUHAN A İsimli Geminin Battığı Yer Tespit Edildi: Geminin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, geminin battığı yer tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı.
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