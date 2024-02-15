Marmara Denizi’nde Batan BATUHAN A İsimli Geminin Battığı Yer Tespit Edildi: Geminin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, geminin battığı yer tespit edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, geminin, 51 metre derinlikte, deniz tabanındaki görüntüleri ortaya çıktı.