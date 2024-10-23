Mahir İki Kişi ile Zihnin Dehlizlerine Yolculuk: Erdal - Sümeyye Sena Çapanoğlu

Erdal Ç. -“Posesyon” ifadesi, bedensel ve zihinsel kontrolün kişinin kendisinden başka bir varlık tarafından ele geçirildiği inancına dayansa da bu durumu farklı bir perspektiften ele alarak bedenin ve zihnin kendi ifadelerini bulmasına izin vermek daha doğru bir açılım olabilir. Bedenin kendi dilini konuşması, belki de bilinçdışı süreçlerin, travmaların ya da bastırılmış duyguların fiziksel ve zihinsel olarak dışavurumunu anlatır.

Bu bakış açısıyla Posesyon; kişinin dışarıdan bir varlık yerine kendi içsel deneyimlerinin, duygu ve düşüncelerinin kontrolü ele aldığı, bedenin içsel bir rehberlik mekanizması olarak işlev gördüğü bir süreç olarak ele alınır. Travmalar, bastırılmış duygular ya da çözümlenmemiş içsel çatışmalar, bedensel tepkilerle kendini gösterebilir. Bu noktada beden, kişinin duygusal ya da zihinsel durumunu ifade eden bir araç haline gelir.

Eğer “Bırak bedenin kendi dilini konuşsun.” dersen, bu da içsel bir serbest bırakma, duyguların bedensel yansımalarını fark etme ve bilinçaltındaki mesajları anlamaya çalışma anlamına gelebilir. Psikoterapi yaklaşımlarında bu tarz teknikler, beden farkındalığı çalışmaları ve somatik deneyimleme gibi yöntemlerle desteklenir. Kişinin bedensel tepkilerini dinleyerek bilinç dışı süreçleri anlaması sağlanabilir.

-Hipnoterapi, zihinsel blokajları çözmek ve bilinçaltı ile çalışmak açısından oldukça güçlü bir teknik. Bu yöntemin psikolojik ve duygusal iyileşme süreçlerinde oynadığı rolü nasıl görüyorsun? En çarpıcı iyileşme öykülerinizden birini bizimle paylaşır mısın?

Erdal Ç. -Hipnoterapi, duygusal ve psikolojik iyileşme sürecinde derin ve etkili bir araç olarak önemli bir rol oynar. Özellikle bilinçaltı düzeyde çalışan bir terapi yöntemi olup bireylerin bilinçli zihinlerinin ötesine geçerek travmalarını, duygusal blokajlarını ve sınırlayıcı inançlarını dönüştürmelerine yardımcı olur. On beş yıldır kekeme olan bir danışanım hipnoterapi ile ilk seanstan hemen sonra akıcı şekilde konuşmaya başladı, o an da tarifsiz bir mutluluk oluyor tabii…

-Modern dünyada aile yapıları sürekli değişiyor. Aile danışmanı olarak, bu değişimlerin ilişkiler üzerindeki etkileri ve bireylerin sağlıklı iletişim kurma becerileri hakkında neler gözlemliyorsun? Sağlıklı bir aile yapısının temelleri sence nelerdir?

Erdal Ç. -Geleneksel olarak anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile modelinin yerini, daha çeşitli aile yapıları aldı. Tek ebeveynli aileler, geniş aileler, yeniden evlenen aileler, LGBTQ+ ebeveynlerin olduğu aileler ve evlilik dışı ortak yaşam modelleri, modern toplumda sıkça karşılaşılan aile biçimleri arasında. Bu değişiklikler, bireylerin ilişkilerindeki rol ve sorumluluklarının yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Farklı aile yapıları, ilişkilerde daha esnek ve uyumlu olmayı gerektiriyor. Bununla birlikte bazı bireyler de bu yeni dinamiklere uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Geleneksel beklentilerle uyumlu olmayan yeni aile modelleri, toplumsal baskılar veya kişisel çatışmalar yaratabiliyor.

Modern dünyada aile yapılarının değişmesi, ilişkiler üzerinde hem zorluklar hem de fırsatlar yaratıyor. Sağlıklı bir aile yapısının temelleri, açık iletişim, empati, güven, destek, esneklik ve birlikte zaman geçirme üzerine kuruludur. Değişen roller ve sorumluluklar, aile içi ilişkileri yeniden şekillendirirken, bireylerin birbirine anlayışla yaklaşması ve sorunları çözme becerilerini geliştirmesi, sağlıklı aile yapılarının korunmasını sağlar.