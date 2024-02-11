Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından İstifa etti

Macaristan'ın en genç ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak 2022'de göreve başlayan Novak'ın, geçtiğimiz yıl nisan ayına ait bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çocuk istismarı suçlarına karışmış olan yetimhane müdürü Endre K.'nın serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.