Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından İstifa etti
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından İstifa etti
Macaristan'ın Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuk istismarına karışmış bir kişiye affını verdiği konusunda hata yaptığını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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Katalin Novak'ın, çocukları istismar etmekle suçlanan bir yetimhane yöneticisinin suç ortağına cumhurbaşkanı olarak af hakkını kullandığı bilgisinin ortaya çıkması, ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.
Macar lider, “Bugün sizlere son defa Cumhurbaşkanı olarak hitap ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ediyorum” diye konuştu.
Mahkuma yönelik af kararı yayınlamıştı.
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Evet yanlış bir kararmış verdiği af kararı,ama en azından istifa ederek onurlu davranmış. Bizde de "Bir kereden birşey olmaz" diyenler,gayet vicdanları rahat... Devamını Gör
Ülkeyi bir deccal yönetiyor çünkü.
Vermiş olduğu karar insanlığa sığmasa bile onurlu bı duruş sergilemiş istifa konusunda. Bizimkiler tepkiler üzerine bizi suçlu çıkarma yoluna giriyor
Bizimkiler arsız sadece.