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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından İstifa etti

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından İstifa etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
11.02.2024 - 11:20

Macaristan'ın Cumhurbaşkanı Katalin Novak, çocuk istismarına karışmış bir kişiye affını verdiği konusunda hata yaptığını belirterek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Katalin Novak'ın, çocukları istismar etmekle suçlanan bir yetimhane yöneticisinin suç ortağına cumhurbaşkanı olarak af hakkını kullandığı bilgisinin ortaya çıkması, ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Katalin Novak'ın, çocukları istismar etmekle suçlanan bir yetimhane yöneticisinin suç ortağına cumhurbaşkanı olarak af hakkını kullandığı bilgisinin ortaya çıkması, ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Skandalın Macar medyası tarafından ortaya çıkarılmasından yaklaşık bir hafta sonra Novak, devlet televizyonu M1’de istifa ettiğini açıkladı.

Macar lider, “Bugün sizlere son defa Cumhurbaşkanı olarak hitap ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ediyorum” diye konuştu.

Macar lider, “Bugün sizlere son defa Cumhurbaşkanı olarak hitap ediyor, Cumhurbaşkanlığı makamından istifa ediyorum” diye konuştu.

Özür dileyen Novak, “İncittiğim ve yanlarında yer almadığımı hissetmiş olabilecek herkesten özür diliyorum. Çocukları ve aileleri korudum, koruyorum ve korumaya devam edeceğim” dedi.

Mahkuma yönelik af kararı yayınlamıştı.

Mahkuma yönelik af kararı yayınlamıştı.

Macaristan'ın en genç ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak 2022'de göreve başlayan Novak'ın, geçtiğimiz yıl nisan ayına ait bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çocuk istismarı suçlarına karışmış olan yetimhane müdürü Endre K.'nın serbest bırakılmasını sağladığı ortaya çıkmıştı.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

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icnika79

Evet yanlış bir kararmış verdiği af kararı,ama en azından istifa ederek onurlu davranmış. Bizde de "Bir kereden birşey olmaz" diyenler,gayet vicdanları rahat... Devamını Gör

Umut

Ülkeyi bir deccal yönetiyor çünkü.

mamamia

Vermiş olduğu karar insanlığa sığmasa bile onurlu bı duruş sergilemiş istifa konusunda. Bizimkiler tepkiler üzerine bizi suçlu çıkarma yoluna giriyor