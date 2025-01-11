Maarif Model, Marifetli Öğreten: Dijital Paradigma Devrimi
Eğitim, insanlığın evrimine rehberlik eden en temel unsur olmuştur. Ancak bugün, geleneksel yaklaşımların yerini dijitalleşen ve kişiselleşmiş bir öğrenme dönemi almış durumda. Bu yeni paradigmada, 'maarif model' ancak 'marifetli öğretmenlerle' anlam kazanabilir. Teknolojinin, özellikle yapay zekânın, eğitim sürecine entegre edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur.
Matematik ve yapay zekâ: Soyut teorilerden kozmik gerçekliklere uzanırken eğitimde dijital dönüşüm
Sonuç olarak, dijital araçların etkin kullanımını ve pedagojik süreçlere entegrasyonunu sağlamak, eğitimin başarısı için kritik önemdedir.
Eğitimciler, öğrenme süreçlerini teknolojiyle yeniden tasarlayarak, öğrencilerde derinlemesine bir anlam arayışı ve yaşam boyu öğrenme becerileri oluşturmalıdır. Bu dönüşüm, ancak eğitimcilerin hem teknolojiyi hem de insan odaklı öğretim yöntemlerini eş zamanlı bir şekilde ustaca harmanlamasıyla mümkün olacaktır.
Bu nedenle, yapay zekâ uygulamaları eğitimde yalnızca destekleyici bir unsur değil, pedagojik sürecin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Eğitimciler, teknolojiyi pedagojik hedeflerine ulaşmak için stratejik bir şekilde kullanmalı, öğrencilerin yalnızca bilgiye erişimini değil, aynı zamanda etik ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirmelidir.
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