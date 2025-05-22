Lupin Konusu Nedir? Lupin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Lupin dizisi, üç sezon ve toplam 17 bölümden oluşur. İlk sezon beş bölümle başlar ve karakterin temel motivasyonları ile geçmişi ortaya konur. İkinci sezon, yine beş bölümle hikâyeyi derinleştirir ve intikam planını daha karmaşık hale getirir. Üçüncü sezon ise yedi bölümden oluşur ve Assane Diop’un hem kişisel hem de toplumsal yüzleşmelerini merkezine alır.