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Lupin Konusu Nedir? Lupin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Lupin Konusu Nedir? Lupin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.05.2025 - 15:30

Netflix'in dünyada fenomen olan dizisi Lupin, yayınlandığı andan beri gündemden düşmüyor. Haliye Lupin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Lupin konusu ne? Lupin oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Lupin dizisine dair tüm detayları görelim...

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Lupin Dizisi Konusu

Lupin Dizisi Konusu

Lupin, Assane Diop adlı bir adamın hikayesini anlatır. Babası, işlemediği bir suçla suçlanıp hapse atıldıktan sonra intihar eder. Assane, bu olayın ardındaki zengin ve güçlü Pellegrini ailesinden intikam almak için Maurice Leblanc’ın kurgusal centilmen hırsızı Arsène Lupin’den ilham alır. Modern Paris’te geçen hikâye, Assane’ın zekice planlarını ve kimlik değişimlerini konu alır.

Lupin Dizisi Oyuncuları

Lupin Dizisi Oyuncuları

  • Omar Sy – Assane Diop

  • Ludivine Sagnier – Claire Laurent

  • Etan Simon – Raoul Diop

  • Antoine Gouy – Benjamin Férel

  • Soufiane Guerrab – Youssef Guédira

  • Shirine Boutella – Sofia Belkacem

  • Clotilde Hesme – Juliette Pellegrini

  • Nicole GarciaAnne Pellegrini

  • Hervé Pierre – Hubert Pellegrini

  • Fargass Assandé – Babakar Diop

  • Vincent Londez – Kaptan Romain Laugier

  • Mamadou Haidara – Genç Assane Diop

  • Ludmilla Makowski – Genç Claire Laurent

  • Adama Niane – Léonard Koné

  • Vincent Garanger – Gabriel Dumont

  • Johann Dionnet – Genç Gabriel Dumont

Lupin Bölümler ve Sezonlar

Lupin Bölümler ve Sezonlar

Lupin dizisi, üç sezon ve toplam 17 bölümden oluşur. İlk sezon beş bölümle başlar ve karakterin temel motivasyonları ile geçmişi ortaya konur. İkinci sezon, yine beş bölümle hikâyeyi derinleştirir ve intikam planını daha karmaşık hale getirir. Üçüncü sezon ise yedi bölümden oluşur ve Assane Diop’un hem kişisel hem de toplumsal yüzleşmelerini merkezine alır.

Lupin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Lupin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Lupin, Netflix platformunda yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümleri Netflix'te izlenebilir.

Lupin İzlenme Oranları ve Reytingler

Lupin İzlenme Oranları ve Reytingler

Lupin, yayınlandığı ilk ayda 70 milyon haneye ulaşarak Netflix’in en hızlı yükselen yapımlarından biri oldu. İlk sezonu toplamda 316 milyon saatten fazla izlendi ve platformun global listelerinde uzun süre zirvede kaldı. Dizi, Netflix’in ABD’de Top 10 listesine giren ilk Fransız yapımı olarak da dikkat çekti.

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Lupin Eleştiri ve Ödüller

Lupin Eleştiri ve Ödüller

  • 2024 Critics' Choice Awards: En İyi Yabancı Dilde Dizi 

  • Rose d'Or Awards: Yılın Performansı

  • Edinburgh TV Awards: En İyi Uluslararası Drama 

  • African-American Film Critics Association Awards: En İyi Uluslararası Yapım

  • Location Managers Guild International Awards: Güncel Televizyon Dizisinde Üstün Mekan Kullanımı

  • Kinéo Awards: En İyi Kadın Oyuncu 

  • Celebration of Black Cinema and Television: Televizyonda En İyi Erkek Oyuncu

Lupin Son Haberler

Lupin Son Haberler

Netflix, Lupin dizisinin 4. sezonunu resmen onayladı. Omar Sy, Assane Diop karakteriyle geri dönüyor. Yeni sezonun 8 bölümden oluşacağı ve prodüksiyon aşamasına geçildiği açıklandı.

Lupin Benzeri Diziler

Lupin Benzeri Diziler

  • Sherlock

  • La Casa de Papel

  • The Mentalist

  • White Collar

  • Luther

  • Inside Man

Lupin Nerede Çekiliyor?

Lupin Nerede Çekiliyor?

Netflix'in Fransız yapımı dizisi Lupin, başta Paris olmak üzere Fransa'nın farklı bölgelerinde çekilmiştir. Louvre Müzesi, Place Vendôme, Jardin du Luxembourg ve Saint-Ouen Bit Pazarı gibi ikonik Paris mekânları dizide sıkça kullanılmıştır. Ayrıca Étretat sahilleri de bazı sahnelerde yer alır. Dizi, gerçek lokasyonları kullanarak hem estetik hem de atmosferik bir anlatım sunar.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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