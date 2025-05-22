Lupin Konusu Nedir? Lupin Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
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Lupin Dizisi Konusu
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Lupin Dizisi Oyuncuları
Lupin Bölümler ve Sezonlar
Lupin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Lupin İzlenme Oranları ve Reytingler
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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