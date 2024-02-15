Lüks Oteller, Kraliyet Daireleri... 70 Yıldır Sır Gibi Saklanan Avrupalı Bankacıların 'Gizli Kulübü'

Financial Times, 70 yıldır Avrupa'da yürütülen ve Avrupalı bankacıların 'gizli kulübü' olarak adlandırılan IIEB'nin toplantılarını yazdı. Lüks oteller ve kraliyet saraylarında gerçekleştirilen toplantıların 3 güne kadar uzadığı belirtildi.

Kaynak: Independent Türkçe- Financial Times