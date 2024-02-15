Lüks Oteller, Kraliyet Daireleri... 70 Yıldır Sır Gibi Saklanan Avrupalı Bankacıların 'Gizli Kulübü'
Lüks Oteller, Kraliyet Daireleri... 70 Yıldır Sır Gibi Saklanan Avrupalı Bankacıların 'Gizli Kulübü'
Financial Times, 70 yıldır Avrupa'da yürütülen ve Avrupalı bankacıların 'gizli kulübü' olarak adlandırılan IIEB'nin toplantılarını yazdı. Lüks oteller ve kraliyet saraylarında gerçekleştirilen toplantıların 3 güne kadar uzadığı belirtildi.
Kaynak: Independent Türkçe- Financial Times
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Financial Times'ın (FT) pazartesi günü yayımladığı haberde, senede 2 defa gerçekleştirilen Institut International d’Etudes Bancaires (IIEB - Uluslararası Bankacılık Araştırmaları Enstitüsü) toplantılarıyla ilgili dikkat çeken detaylara yer verildi.
Buluşma takviminin olmadığı belirtilen ve üyeleri dışında çok az bilinen organizasyonla ilgili uzun süredir kulübe üye olan bir kişi 'u Davos gibi her isteyenin giriş biletini satın alabildiği bir yapı değil. Gerçekten ayrıcalıklı bir yer' ifadelerini kullandı.
Independent Tükçe'nin Financial Times'tan aktardığı bilgiye göre, 'IIEB'nin 1950'de, Avrupa'nın önde gelen 4 bankası tarafından Paris'te kurulduğu belirtildi. Bu bankaların, Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique ve Amsterdamsche Bank olduğu kaydedildi.
Haberde, toplantıya katılan üyelere konuşulan konuların ayrıntılarının paylaşılmaması yönünde uyarılar yapıldığı belirtilirken, Üç güne kadar uzayan toplantılarda, bankacıların eşlerinin de bir araya gelerek gala yemeklerinde, turistik gezilerde ve alışveriş turlarında vakit geçirdiği aktarıldı.
FT'nin haberinde, kuruluşundan bu yana 70 yıl geçmesine rağmen IIEB faaliyetlerinin neredeyse hiçbir zaman medyanın gündemine gelmemesine de dikkat çekildi.
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