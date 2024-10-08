L’Oréal Türkiye ‘Bilim Kadınları İçin’ Programı Bilimde Devrim Yaratacak Projelerle 22. Yılında
Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var yaklaşımıyla L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü, Türkiye’nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘Bilim Kadınları İçin’ Programı 22’nci yılında. Bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmak ve yeni nesillere ilham kaynağı olmak için L’Oréal Türkiye’nin ‘Bilim Kadınları İçin’ Programı’nda genç ve yetenekli dört bilim kadını ses getiren projeleri ile ödüle layık görüldü.
Bugüne kadar 124 bilim kadınının projelerini ödüllendiren L’Oréal Türkiye, bu yıl proje kapsamını genişleterek Young Guru Academy’nin yürüttüğü Bilim Seferberliği’ne destek veriyor. Tekno-Güzellik devi, Doğu Anadolu’da bugüne kadar ‘Bilim Kadınları İçin’ Programı’nda ödül alan bilim kadını olmaması nedeniyle harekete geçti. Doğu Anadolu’daki dezavantajlı bölgelerde eğitimini sürdüren bine yakın çocuğu bilim seti ile buluşturacak olan şirket, bu yolla bilim tutkusunu genç öğrencilere aşılıyor.
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