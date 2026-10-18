Kuyumculardan Altın Alanlara "İkinci Baskı" Uyarısı: Darphane Dışında Üretilen Altınlar Yayılıyor
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Altın alanlara kuyumcular cephesinden önemli bir uyarı geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, son dönemde piyasada yayılmaya başlayan bir altın türüne dikkat çekti. Sönmez, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada tüketicilerin hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini de anlattı.
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İkinci baskı altın Darphane dışında üretiliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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