Kuyumculardan Altın Alanlara "İkinci Baskı" Uyarısı: Darphane Dışında Üretilen Altınlar Yayılıyor

Sönmez'in aktardığına göre ikinci baskı altınların ayarı ya da gramajı belirtilenden düşük olabiliyor ve alıcılar bunu çoğu zaman altını kuyumcuya satarken fark ediyor ya da altını değerinin altında satıyor. Bu ürünlerde detaylar orijinallere göre daha az net ve daha kaba görünebiliyor, Atatürk figürü ile yazılar silik olabiliyor. Hassas aletlerle çalışan uzman kuyumcular farkı çoğunlukla ayırt edebilirken sıradan alıcılar bunu yapamıyor, altının sertliği de ipucu verebiliyor. Sönmez, tüketicilere güvenilir ve kurumsal kuyumculardan alışveriş yapmalarını, firmanın kendi kutusu, kurdele üzerinde yazılı isim ya da küçük etiketler olup olmadığına bakmalarını ve fatura ya da fişi mutlaka saklamalarını önerdi.