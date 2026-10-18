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Kuyumculardan Altın Alanlara "İkinci Baskı" Uyarısı: Darphane Dışında Üretilen Altınlar Yayılıyor

Kuyumculardan Altın Alanlara "İkinci Baskı" Uyarısı: Darphane Dışında Üretilen Altınlar Yayılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 17:48
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Altın alanlara kuyumcular cephesinden önemli bir uyarı geldi. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, son dönemde piyasada yayılmaya başlayan bir altın türüne dikkat çekti. Sönmez, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada tüketicilerin hangi noktalara dikkat etmesi gerektiğini de anlattı.

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İkinci baskı altın Darphane dışında üretiliyor.

İkinci baskı altın Darphane dışında üretiliyor.

Sönmez, son dönemde 'ikinci baskı' altınların yayılmaya başladığını söyledi. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi ürünler Darphane dışındaki yetkisiz atölyelerde, orijinallerine çok benzeyen kalıplarla basılıp daha düşük fiyatlarla satılıyor. Sönmez, Darphane dışında altın basmanın ve satmanın yasalarla yasak olduğunu da hatırlattı.

Ayar ve gramaj düşük çıkabilir.

Ayar ve gramaj düşük çıkabilir.

Sönmez'in aktardığına göre ikinci baskı altınların ayarı ya da gramajı belirtilenden düşük olabiliyor ve alıcılar bunu çoğu zaman altını kuyumcuya satarken fark ediyor ya da altını değerinin altında satıyor. Bu ürünlerde detaylar orijinallere göre daha az net ve daha kaba görünebiliyor, Atatürk figürü ile yazılar silik olabiliyor. Hassas aletlerle çalışan uzman kuyumcular farkı çoğunlukla ayırt edebilirken sıradan alıcılar bunu yapamıyor, altının sertliği de ipucu verebiliyor. Sönmez, tüketicilere güvenilir ve kurumsal kuyumculardan alışveriş yapmalarını, firmanın kendi kutusu, kurdele üzerinde yazılı isim ya da küçük etiketler olup olmadığına bakmalarını ve fatura ya da fişi mutlaka saklamalarını önerdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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