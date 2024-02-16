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Kütahya'da Çay Evinde Seçim Öncesi Kavga Çıkmasını Engellemek İçin Siyaset Konuşmak Yasaklandı

Kütahya'da Çay Evinde Seçim Öncesi Kavga Çıkmasını Engellemek İçin Siyaset Konuşmak Yasaklandı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 15:54 Son Güncelleme: 16.02.2024 - 16:16

Kütahya'da 30 yıldır çay evi işleten Selahattin Daşmaz, 31 Mart yerel seçimlere kadar siyaset konuşma yasağı getirdi.

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Kütahya'da 30 yıldır çay evi işleten Selahattin Daşmaz'ın iş yerinin duvarına astığı yazı görenleri çok şaşırttı.

Kütahya'da 30 yıldır çay evi işleten Selahattin Daşmaz'ın iş yerinin duvarına astığı yazı görenleri çok şaşırttı.

31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Daşmaz, Cemalettin Mahallesi'nde bulunan çay evinin duvarına 'Siyaset konuşulmaz' yazısı asarak müşteriler arasında siyaset konuşulmasını yasakladı.

31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte Daşmaz, Cemalettin Mahallesi'nde bulunan çay evinin duvarına 'Siyaset konuşulmaz' yazısı asarak müşteriler arasında siyaset konuşulmasını yasakladı.

Daşmaz, çeşitli siyasi görüşlere sahip müşterilerinin kavga etme potansiyeli nedeniyle bu yasağı getirdiğini söyledi. Siyasetin kırıcı olabileceğini, bunun yerine müşterilerin farklı konularda sohbet etmesini tercih ettiğini ifade etti.

Daşmaz, çeşitli siyasi görüşlere sahip müşterilerinin kavga etme potansiyeli nedeniyle bu yasağı getirdiğini söyledi. Siyasetin kırıcı olabileceğini, bunun yerine müşterilerin farklı konularda sohbet etmesini tercih ettiğini ifade etti.

Daşmaz, siyasetin daha uygun alanlarda yapılması gerektiğini ve mekanının bu tür tartışmalara uygun olmadığını vurguladı.

Daşmaz, siyasetin daha uygun alanlarda yapılması gerektiğini ve mekanının bu tür tartışmalara uygun olmadığını vurguladı.

Çay evine gelen müşterilerin de duvardaki yazıyı fark edince siyaset konuşmamaya dikkat ettikleri belirtildi.

Çay evine gelen müşterilerin de duvardaki yazıyı fark edince siyaset konuşmamaya dikkat ettikleri belirtildi.
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