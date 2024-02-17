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Kurye Gibi Geldiler: Pendik’te Polis Noktasına Silahlı Saldırı

Kurye Gibi Geldiler: Pendik’te Polis Noktasına Silahlı Saldırı

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.02.2024 - 08:50

Pendik Kaymakanlığı’na bağlı lojmana kurye kıyafetleriyle gelen 2 kişi, polis noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda kimse yaralanmazken, olay yerinden kaçan şüpheliler aranıyor.

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Pendik'te dün saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da ölen yada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.

Pendik'te dün saat 22.45 sıralarında meydana gelen olayda, Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde bulunan polis noktasına motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı da ölen yada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçtı.

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, binanın girişine gelen kurye kıyafetli iki kişiden biri, binanın yanında bulunan motosikleti çalıştırırken diğer saldırgan polis noktasına doğru ateş ediyor. Bir süre sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, binanın girişine gelen kurye kıyafetli iki kişiden biri, binanın yanında bulunan motosikleti çalıştırırken diğer saldırgan polis noktasına doğru ateş ediyor. Bir süre sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden uzaklaşıyor.

Saldırı anı 👇

İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

İstanbul Valiliği saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "16 Şubat 2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur" denildi.

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