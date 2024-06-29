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Kulağa Komplo Teorisi Gibi Gelse de Aslında Oldukça Gerçek Olan 15 Bilgi

Kulağa Komplo Teorisi Gibi Gelse de Aslında Oldukça Gerçek Olan 15 Bilgi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:01

Hayatta birçok ilginç olay ve durum var. Bunlardan bazıları o kadar garip ki, insan duyunca inanmak istemiyor. Bugün, kulağa komplo teorisi gibi gelse de aslında gerçek olan 15 bilgiye bakacağız.

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1. "80'lerde, saflarındaki eşcinselleri yakalamak amacıyla, ABD Donanması, "Dorothy" olarak bilinen bir kadını araştırmak için milyonlarca dolar harcadı, çünkü gizli ajanlar, birçok şüpheli eşcinsel erkeğin bu ismi referans aldığını keşfetti, bu yüzden onun eşcinsel toplantıları organize eden bir "madame" olduğuna inanıyorlardı ve onu bulmanın birçok eşcinsel erkeği tanımlamalarına yardımcı olabileceğini düşünüyorlardı."

'Birkaç yıl ve milyonlarca dolar süren araştırmaların ardından, 'Dorothy ile arkadaş mısın?' gibi soruların, eşcinsel erkeklerin kendilerini kamuoyunda ifşa etmeden birbirlerini tanımlamalarının bir yolu olduğunu belirlediler. Dorothy hiç var olmamıştı!'

2. "Demir yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kırmızı yağmur yağabilir ve bu yağmur suyunu içebilirsiniz."

2. "Demir yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kırmızı yağmur yağabilir ve bu yağmur suyunu içebilirsiniz."

3. "CIA, Sovyetler Birliği üyelerini gözetlemek için kedileri kullanmayı denedi. Kedinin kulak kanalına bir radyo vericisi yerleştirmek için bir saat süren bir ameliyat yapıldı. Bu plan, Operation Acoustic Kitty olarak biliniyordu. Plan işe yaramadı. Kedi bir araba tarafından ezildi."

3. "CIA, Sovyetler Birliği üyelerini gözetlemek için kedileri kullanmayı denedi. Kedinin kulak kanalına bir radyo vericisi yerleştirmek için bir saat süren bir ameliyat yapıldı. Bu plan, Operation Acoustic Kitty olarak biliniyordu. Plan işe yaramadı. Kedi bir araba tarafından ezildi."

4. "FBI, Martin Luther King Jr.'ı gözetledi, bir ilişkisi olduğu yönünde kanıt topladı, onu şantajla zorladı ve intihar etmesini sağlamaya çalıştı."

4. "FBI, Martin Luther King Jr.'ı gözetledi, bir ilişkisi olduğu yönünde kanıt topladı, onu şantajla zorladı ve intihar etmesini sağlamaya çalıştı."

5. "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, CIA'ye ajanlarını rastgele barlara göndermeleri ve insanların yiyecek ve içeceklerine uyuşturucular karıştırmaları için ödeme yaptı. Daha sonra olanları not aldılar."

5. "Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, CIA'ye ajanlarını rastgele barlara göndermeleri ve insanların yiyecek ve içeceklerine uyuşturucular karıştırmaları için ödeme yaptı. Daha sonra olanları not aldılar."
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6. "Amerika Birleşik Devletleri, Lahey tarafından bir ABD askerine karşı kovuşturma yapılması durumunda Hollanda'nın işgaline izin veren bir yasa çıkardı."

6. "Amerika Birleşik Devletleri, Lahey tarafından bir ABD askerine karşı kovuşturma yapılması durumunda Hollanda'nın işgaline izin veren bir yasa çıkardı."

7. "Sovyetler, Pentagon'un merkezindeki yoğun toplantı yerinde neler olduğunu öğrenmek için milyonlarca dolar harcayıp birkaç ajan yerleştirdi. Orası bir sosisli sandviç standıydı."

7. "Sovyetler, Pentagon'un merkezindeki yoğun toplantı yerinde neler olduğunu öğrenmek için milyonlarca dolar harcayıp birkaç ajan yerleştirdi. Orası bir sosisli sandviç standıydı."

8. "Büyük ABD otomobil şirketleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Los Angeles'taki tramvay sisteminin kaldırılması için bir komplo kurarak araba kullanımını teşvik etmeye çalıştı."

8. "Büyük ABD otomobil şirketleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Los Angeles'taki tramvay sisteminin kaldırılması için bir komplo kurarak araba kullanımını teşvik etmeye çalıştı."

9. "1950'ler ve 1960'larda, ABD Ordusu, biyolojik savaş ajanlarının farklı ortamlarda nasıl yayılabileceğini test etmek amacıyla Soğuk Savaş dönemine ait bir askeri deneyin parçası olarak St. Louis'te çinko kadmiyum sülfür (ZnCS) püskürttü."

9. "1950'ler ve 1960'larda, ABD Ordusu, biyolojik savaş ajanlarının farklı ortamlarda nasıl yayılabileceğini test etmek amacıyla Soğuk Savaş dönemine ait bir askeri deneyin parçası olarak St. Louis'te çinko kadmiyum sülfür (ZnCS) püskürttü."

'Ordu, ultraviyole ışık altında parlak sarı renkte parlayan bu inorganik bileşiği, 20 konut bölgesine, 13 şehir merkezi noktasına ve şehrin iki 5 mil karelik bölümüne püskürttü. Ordu, kimyasalı püskürtmek için binaların üstündeki üfleyiciler, istasyon vagonlarının arkasından ve uçaklar gibi çeşitli yöntemler kullandı. Ordu ayrıca 1957 ve 1958 yıllarında ZnCS'in büyük miktarlarda Amerika Birleşik Devletleri genelinde dağıtılmasını içeren Operation LAC sırasında da kimyasalı püskürttü.'

10. "Jaywalking kavramı, çok fazla insanın yollarda ölmesi nedeniyle otomobil üreticileri tarafından icat edildi. Kuzey Amerika'daki çoğu insan yolu kamu alanı olarak görürdü ve bu alanın sadece sürücülere ait olduğunu düşünmezdi."

10. "Jaywalking kavramı, çok fazla insanın yollarda ölmesi nedeniyle otomobil üreticileri tarafından icat edildi. Kuzey Amerika'daki çoğu insan yolu kamu alanı olarak görürdü ve bu alanın sadece sürücülere ait olduğunu düşünmezdi."

'Detroit tarafından, bu kamu alanını sadece araba sürücülerinin kullanımına almak için koordineli bir lobi çalışması yapıldı.'

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11. "CIA, 1962'de bir sahte bayrak operasyonu olarak Operation Northwoods'u planladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terör saldırısı düzenlemeyi ve bunu Kübalıların üzerine atarak Küba'yı işgal etmek için bir bahane oluşturmayı planlıyorlardı. John F. Kennedy bu planları reddetti."

11. "CIA, 1962'de bir sahte bayrak operasyonu olarak Operation Northwoods'u planladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir terör saldırısı düzenlemeyi ve bunu Kübalıların üzerine atarak Küba'yı işgal etmek için bir bahane oluşturmayı planlıyorlardı. John F. Kennedy bu planları reddetti."

12. "Michelin, daha uzak restoranlara gitmek için arabayla seyahat etmeleri ve böylece daha sık lastik değiştirme gereksinimini artırmaları amacıyla restoran derecelendirme sistemini oluşturdu."

12. "Michelin, daha uzak restoranlara gitmek için arabayla seyahat etmeleri ve böylece daha sık lastik değiştirme gereksinimini artırmaları amacıyla restoran derecelendirme sistemini oluşturdu."

13. "Şekersiz sakız aslında diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir. Şekersiz sakız çiğnemek, ağızdaki bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye, yiyecek parçacıklarını temizlemeye ve kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin sağlanması yoluyla diş minesini güçlendirmeye yardımcı olan tükürük üretimini artırır."

13. "Şekersiz sakız aslında diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir. Şekersiz sakız çiğnemek, ağızdaki bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye, yiyecek parçacıklarını temizlemeye ve kalsiyum ve fosfat gibi minerallerin sağlanması yoluyla diş minesini güçlendirmeye yardımcı olan tükürük üretimini artırır."

14. "George Bush'un büyükbabası Prescott Bush, Amerika'ya karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu girişim, Amerikalı Mussolini yapmak istedikleri generalin o dönemde anti-emperyalist bir aydınlanma yaşaması nedeniyle başarısız oldu."

14. "George Bush'un büyükbabası Prescott Bush, Amerika'ya karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu girişim, Amerikalı Mussolini yapmak istedikleri generalin o dönemde anti-emperyalist bir aydınlanma yaşaması nedeniyle başarısız oldu."

15. "Zengin insanlar, gösterişli malikhanelerinde düzenli olarak özel partiler verirler. Bu partilerde bazen, binlerce çalışanlarını veya yüz binlerce kişiyi etkileyen planlar da yaparlar."

15. "Zengin insanlar, gösterişli malikhanelerinde düzenli olarak özel partiler verirler. Bu partilerde bazen, binlerce çalışanlarını veya yüz binlerce kişiyi etkileyen planlar da yaparlar."

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