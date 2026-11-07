Kuddusi Erkılıç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Erciyes Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Hakkında Bilinenler
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Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, 7 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Yozgatlı akademisyen, uzun yıllardır aynı üniversitenin Tıp Fakültesi'nde göz hastalıkları alanında görev yapıyor.
Kuddusi Erkılıç, Cumhurbaşkanı kararıyla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atandı.
Kuddusi Erkılıç kaç yaşında, nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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