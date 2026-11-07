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Kuddusi Erkılıç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Erciyes Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Hakkında Bilinenler

Kuddusi Erkılıç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Erciyes Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Hakkında Bilinenler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:51
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Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, 7 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Yozgatlı akademisyen, uzun yıllardır aynı üniversitenin Tıp Fakültesi'nde göz hastalıkları alanında görev yapıyor.

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Kuddusi Erkılıç, Cumhurbaşkanı kararıyla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Kuddusi Erkılıç, Cumhurbaşkanı kararıyla Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

6 Kasım 2026 tarihli, 2026/378 sayılı karar ertesi gün Resmî Gazete'de yayımlandı. Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Prof. Dr. Fatih Altun'un yerine geldi.

Aynı sayıda 11 üniversitenin rektör ataması yer aldı. Bu üniversitelerin 7'sinde rektör değişti.

Kuddusi Erkılıç kaç yaşında, nereli?

Kuddusi Erkılıç kaç yaşında, nereli?

Yerel basında yer alan özgeçmişe göre Kuddusi Erkılıç, 1962'de Yozgat'ın Salmanfakılı köyünde doğdu. Bu bilgiye göre 2026 itibarıyla 64 yaşında. İlkokulu Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde okudu, ortaöğrenimini Kayseri ve Yozgat'ta tamamladı.

Kuddusi Erkılıç'ın eğitimi ve akademik kariyeri

Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Göz hastalıkları uzmanlığını 1985-1990 yıllarında aynı üniversitede tamamladı. Bir süre Yozgat Devlet Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 1992'de üniversiteye döndü.

Erciyes Üniversitesi hastanesinde 1998-2004 yıllarında başhekim yardımcılığı yaptı. 2004-2006 yıllarında Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yürüttü. Çalışma alanları arasında glokom ve katarakt cerrahisi var.

Kuddusi Erkılıç'ın siyasi geçmişi ve dernek çalışmaları

Yerel basına göre Kuddusi Erkılıç, 25. dönem genel seçimleri öncesinde AK Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı oldu. Aynı kaynakta aday gösterildiğine dair bir bilgi yok.

Kayseri'deki Yozgatlılar arasında dernek çalışmalarıyla da tanınıyor. Kayseri Yozgatlılar Derneği ile Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını yaptı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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