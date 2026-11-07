Kuddusi Erkılıç Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Erciyes Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Hakkında Bilinenler

Yerel basında yer alan özgeçmişe göre Kuddusi Erkılıç, 1962'de Yozgat'ın Salmanfakılı köyünde doğdu. Bu bilgiye göre 2026 itibarıyla 64 yaşında. İlkokulu Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde okudu, ortaöğrenimini Kayseri ve Yozgat'ta tamamladı.

Kuddusi Erkılıç'ın eğitimi ve akademik kariyeri

Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Göz hastalıkları uzmanlığını 1985-1990 yıllarında aynı üniversitede tamamladı. Bir süre Yozgat Devlet Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 1992'de üniversiteye döndü.

Erciyes Üniversitesi hastanesinde 1998-2004 yıllarında başhekim yardımcılığı yaptı. 2004-2006 yıllarında Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nın başkanlığını yürüttü. Çalışma alanları arasında glokom ve katarakt cerrahisi var.

Kuddusi Erkılıç'ın siyasi geçmişi ve dernek çalışmaları

Yerel basına göre Kuddusi Erkılıç, 25. dönem genel seçimleri öncesinde AK Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı oldu. Aynı kaynakta aday gösterildiğine dair bir bilgi yok.

Kayseri'deki Yozgatlılar arasında dernek çalışmalarıyla da tanınıyor. Kayseri Yozgatlılar Derneği ile Bozok Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanlığını yaptı.