Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonrası Prof. Dr. Naci Görür Uyardı: "Beni Asıl Ürküten Şey"

Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonrası Prof. Dr. Naci Görür Uyardı: "Beni Asıl Ürküten Şey"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.06.2024 - 09:23

İstanbul'da Küçükçekmece'de çöken bina sonrası gözler, deprem uzmanlarının 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptığı İstanbul'a yeniden döndü. Çöken binada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı. Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye yönelik uyarıda bulundu

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, İstanbul için de tedirgin etmeye devam etti.

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, İstanbul için de tedirgin etmeye devam etti.

Çöken binada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi de yaralı çıkarılmıştı. 1988 yılında yapılan binanın mühendislik hizmeti alınmadan yapıldığı belirlenirken, kaçak 1,5 kat eklendiği ve deniz kumuyla yapıldığı açıklandı. 

İstanbul için 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunan uzmanlar, riskli yapılara yeniden dikkat çekti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, binanın çöküşü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarını yineledi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, binanın çöküşü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarını yineledi.

'Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge.' 

Görür, 'Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile' dedi.

Görür, "Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri" dedi ve ekledi:

Görür, "Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri" dedi ve ekledi:
twitter.com

'Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır. İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın