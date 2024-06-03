Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonrası Prof. Dr. Naci Görür Uyardı: "Beni Asıl Ürküten Şey"
Küçükçekmece'de Çöken Bina Sonrası Prof. Dr. Naci Görür Uyardı: "Beni Asıl Ürküten Şey"
İstanbul'da Küçükçekmece'de çöken bina sonrası gözler, deprem uzmanlarının 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptığı İstanbul'a yeniden döndü. Çöken binada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı. Prof. Dr. Naci Görür, bölgeye yönelik uyarıda bulundu
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İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatırken, İstanbul için de tedirgin etmeye devam etti.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, binanın çöküşü sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uyarılarını yineledi.
Görür, "Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın söyledikleri" dedi ve ekledi:
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