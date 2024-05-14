'Küçük Emrah' Nasıl 'Zengin Emrah' Oldu? Şarkıcı Emrah'ın Çene Yoran Mal Varlığı
'Küçük Emrah' Nasıl 'Zengin Emrah' Oldu? Şarkıcı Emrah'ın Çene Yoran Mal Varlığı
Şarkıcı Emrah'ın tutumlu bir insan olmasına yönelik haberler sıklıkla yapılırken, bu tutumluluğunu mal varlığına aktarmasına yönelik bilgiler ise daha kısıtlıdır. Şöhreti Küçük Emrah olarak yakalayan sanatçının mal varlığı ise dudak uçuklatan cinsten.
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Şöhret basamaklarını 80'li yıllarda çektiği filmler ve arabesk şarkılarında acıların çocuğu olmasıyla Küçük Emrah olarak yakalayan sanatçı, zengin isimlerin de arasında yer alıyor.
Yıllarca "acıların çocuğu" olmasına karşın, servetini tutumluluğuyla koruyan Emrah'ın mal varlığının yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu da iddia ediliyor.
40 yıldan uzun bir süredir sanat dünyasında yer alan Emrah, emlak yatırımlarına servetini borçlu görünüyor.
Hatırı sayılır bir seviyede kira gelirleri olduğu iddia edilen Emrah’ın, spor salonları ve restoran yatırımları da olduğu belirtiliyor.
Aktif kariyerini sürdüren şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın tutumlu olduğu da bilinirken, dükkanları ve oteli de olduğu iddia ediliyor.
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Ayrıca Emrah'ın Twitter gibi önemli global şirketlerin halka arzlarına da yatırım yaptığı belirtiliyor.
Son verilere göre 70 milyon dolar bir mal varlığından bahsedilirken, Emrah'ın zenginliğini bakın nasıl anlatıyorlar?
Doğal olarak zenginin malı da züğürdün çenesini yoruyor.
İşte Emrah'ın zenginliğine yapılan yorumlardan bazıları.
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Yıllarca filmlerinde çektiği fakirlik belki de tutumlu olmaya zorlamıştır.
Sizce bu kadar yatırım yapmış mıdır?
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