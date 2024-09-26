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Kuaförde Beklemek Out, Evde Konforu In: Evde En Güzel Şekilde Kaş Almanı Sağlayacak 11 Tüyo

etiket Kuaförde Beklemek Out, Evde Konforu In: Evde En Güzel Şekilde Kaş Almanı Sağlayacak 11 Tüyo

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 20:01

Kuaför gitmek çoğu zaman büyük bir eziyet oluyor. Hem vaktimizi oraya gitmek için harcıyoruz hem de kuaförde beklememiz gerekiyor. Bunun yerine kaşları evde kalmak çok daha mantıklı. Ama peki kaşları nasıl almamız gerekiyor? İçeriğimizde tüyolarını verdik!

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1. İşe ilk olarak iyice aydınlatılmış bir yer bularak başla.

Kaşlarını en güzel şekilde almak için ortamın güzel bir aydınlatmaya ihtiyacı var. Karanlıkta veya ters ışıkta kaşlarını almaya çalışırsan yeni çıkmış kaşlarını göremezsin, simetrik bir şekilde alamayabilirsin. Özellikle de gün ışığını iyi değerlendirmek lazım.

2. Almaya başlamadan önce kaşlarını iyice tara.

Kaşlarımızı normalde de yukarı doğru taramamız gerekiyorken almadan önce neden yapmayalım? Böylece tüylerin uzunluğunu daha net bir şekilde görebilir, alınacak ve kesilecek kaşları daha iyi belirleyebilirsin.

3. Kendine güvenmiyorsan şekillendirme şablonu kullan.

3. Kendine güvenmiyorsan şekillendirme şablonu kullan.

İlla herkes mükemmel bir simetriye bağlı kalarak kaş almayı becerecek diye bir şey yok. Zaten bu kadar basit bir iş olsaydı herkes çok iyi kaşını kendi alırdı. Eğer sen de bu konuda sıkıntı çekiyorsan şablon kullanarak sınırları belirleyebilirsin.

4. Acısız bir kaş alma deneyimi için doğru cımbızı bul.

Kaş alma konusunda en önemli şeylerden birini cımbız seçimi oluşturuyor. Kimi cımbızlar var ki, sen ne kadar iyi kaş alıyor olursan ol kılı kavrayamıyor ve bu yüzden de hem işi uzatıyor hem de acını ikiye katlıyor. Buna hiç gerek yok!

5. Öncesinde sıcak bir duş alarak acını azalt.

Acı demişken… Kaşlarınızı alırken canınız çok acıyorsa öncesinde sıcak bir duş almak da işinize yarayacaktır. Böylece gözenekleriniz açılır ve tüyler çok daha kolay bir şekilde alınır. Acıya dayanamayanlar için güzel bir tüyo!

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6. Kaş şeklini alırken değil, öncesinde belirle.

Kaşlarını almaya başladıktan sonra “Şurayı biraz daha incelteyim” diye işe girişirsen yüksek ihtimalle sonu hüsranla sonuçlanacaktır. En iyisi kaşlarını almadan önce nereyi incelteceğine, ne kadar alacağına karar verip ona göre hareket etmek.

7. Kaşı almaya ortasından başla.

Kaşlarını almaya kenarlardan veya kavis kısmından başlıyorsan seni durduralım! Simetrik bir kaş alma için ilk olarak kaşının arasını, yani orta kısmı almalısın. Böylece kaşlarının ortası simetrik olur ve sonrasında hareket etmek daha kolay bir hal alır.

8. Üst kısımdaki tüylerden önce alt kısımdakileri al.

Yukarıda ilk olarak ortadaki kaşları alman gerektiğini söylemiştik. Ortayı hallettikten sonra üste geçmeden önce altı halletmelisin. Böylece kaşlarının doğal şeklini çok da bozmadan doğru kaş almayı gerçekleştirebilirsin.

9. Düzeltmeleri kaş makasıyla yap.

9. Düzeltmeleri kaş makasıyla yap.

Eğer çalı kaşlara sahipsen ve kaşların devamlı uzuyorsa onları cımbızla değil, kaş makasıyla halletmen gerekiyor. Çünkü cımbız kullandığında o bölgelerde boşluklar yaratırsın ve kaşların çok daha seyrek görünür.

10. Cımbız kullanımını abartma.

Cımbızı eline aldıktan sonra bir türlü duramayanlardansan, bunu yapmamanı öneririz. Çünkü kaşlarına önünü alamadan giriştikten sonra doğal formunu tamamen bozabilirsin. Kaşlarının çok incelmesini veya seyrekleşmesini istemiyorsan buna dikkat etmelisin.

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11. Son olarak, kaş serumu kullan.

Güzel bir kaş alma seansından sonra kaşlarına en iyi gelecek olan şey tabii ki kaş serumudur. Eğer kaşların seyrekse kaş serumu kullanarak daha güçlü ve dolgun kaşlara kavuşabilirsin.

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