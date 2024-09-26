Kuaförde Beklemek Out, Evde Konforu In: Evde En Güzel Şekilde Kaş Almanı Sağlayacak 11 Tüyo

İlla herkes mükemmel bir simetriye bağlı kalarak kaş almayı becerecek diye bir şey yok. Zaten bu kadar basit bir iş olsaydı herkes çok iyi kaşını kendi alırdı. Eğer sen de bu konuda sıkıntı çekiyorsan şablon kullanarak sınırları belirleyebilirsin.