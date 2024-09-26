Kuaförde Beklemek Out, Evde Konforu In: Evde En Güzel Şekilde Kaş Almanı Sağlayacak 11 Tüyo
Kuaförde Beklemek Out, Evde Konforu In: Evde En Güzel Şekilde Kaş Almanı Sağlayacak 11 Tüyo
Kuaför gitmek çoğu zaman büyük bir eziyet oluyor. Hem vaktimizi oraya gitmek için harcıyoruz hem de kuaförde beklememiz gerekiyor. Bunun yerine kaşları evde kalmak çok daha mantıklı. Ama peki kaşları nasıl almamız gerekiyor? İçeriğimizde tüyolarını verdik!
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1. İşe ilk olarak iyice aydınlatılmış bir yer bularak başla.
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2. Almaya başlamadan önce kaşlarını iyice tara.
3. Kendine güvenmiyorsan şekillendirme şablonu kullan.
4. Acısız bir kaş alma deneyimi için doğru cımbızı bul.
5. Öncesinde sıcak bir duş alarak acını azalt.
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6. Kaş şeklini alırken değil, öncesinde belirle.
7. Kaşı almaya ortasından başla.
8. Üst kısımdaki tüylerden önce alt kısımdakileri al.
9. Düzeltmeleri kaş makasıyla yap.
10. Cımbız kullanımını abartma.
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