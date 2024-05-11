Kredi Kartını Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor: Takibe Düşenler Yükseldi

Vatandaşlar kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanıyor. Gerek alım gücündeki düşüş, gerek kredi kartı gecikme faizlerindeki yükseliş borçların artmasına neden oluyor. Takibe düşenlerin sayısı 2024 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,4 oranında arttı.