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Kredi Kartını Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor: Takibe Düşenler Yükseldi

Kredi Kartını Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor: Takibe Düşenler Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.05.2024 - 12:31

Vatandaşlar kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanıyor. Gerek alım gücündeki düşüş, gerek kredi kartı gecikme faizlerindeki yükseliş borçların artmasına neden oluyor. Takibe düşenlerin sayısı 2024 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,4 oranında arttı.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2024 yılı Mart ayı "negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı" verilerini yayımladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2024 yılı Mart ayı "negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı" verilerini yayımladı.

Sözcü'nün derlemesine göre, bireysel kredi kartının borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 67,4 oranında artarak 323 bin kişi oldu.

Mart ayında bireysel kredi kartları da dahil bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttı.

Mart ayında bireysel kredi kartları da dahil bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttı.

Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişilerden borcu devam edenlerin de sayısı 3 milyon 735 bin 531 kişiye ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartıyla alışveriş tutarı 2024'ün ilk 3 ayında geçen yıla göre yüzde 142,5 oranında arttı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartıyla alışveriş tutarı 2024'ün ilk 3 ayında geçen yıla göre yüzde 142,5 oranında arttı.

Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşçu da verileri paylaştı.

Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşçu da verileri paylaştı.
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