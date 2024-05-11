Kredi Kartını Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor: Takibe Düşenler Yükseldi
Kredi Kartını Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor: Takibe Düşenler Yükseldi
Vatandaşlar kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanıyor. Gerek alım gücündeki düşüş, gerek kredi kartı gecikme faizlerindeki yükseliş borçların artmasına neden oluyor. Takibe düşenlerin sayısı 2024 yılı ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,4 oranında arttı.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2024 yılı Mart ayı "negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı" verilerini yayımladı.
Mart ayında bireysel kredi kartları da dahil bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttı.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartıyla alışveriş tutarı 2024'ün ilk 3 ayında geçen yıla göre yüzde 142,5 oranında arttı.
Eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşçu da verileri paylaştı.
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