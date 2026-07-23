Kredi Kartı Kullanmayı Sevmeyenlere Bile Sevdirecek Avantajlarını Anlattık!

Mutfak Masrafını Kazanca Çevirenler İçin

Market alışverişleri bütçenin önemli bir kısmını oluşturur. Maximum Kart ile yapacağın market alışverişlerinden 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanabiliyorsun. Yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da puan biriktiriyorsun çünkü Maximum Kart, sıradan günlük harcamalarını da ödüllendiren bir yapıya sahip.

Seyahat Tutkunları İçin

Eğer fırsat buldukça yeni yerler keşfetmeyi seviyorsan, tatil planlarını yaparken de avantajlısın. ETS üzerinden yapacağın seçili otel ve tur rezervasyonlarında 7.500 TL'ye varan MaxiPuan fırsatı bulunuyor. Üstelik rotanı dışarıya çevirmek istersen; yurt dışı harcamalarında ve Duty Free alışverişlerinde 2.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanma şansın var. Tatile aracıyla gidenleri de düşündük! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinizde ödeme anında 3 aya varan taksit ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Evini Yenileyenler ve Aileler İçin

Yüksek tutarlı harcamalar yaparken bütçe planlaması yapmak yorucu olabilir. Ancak Maximum Kart ile beyaz eşya alışverişlerinde 2.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanabiliyorsun. Ayrıca okul taksitleri gibi büyük kalemlerde, eğitim ödemelerine ilave 5 aya varan taksit fırsatı gibi kolaylıklar bütçeni rahatlatmana yardımcı oluyor.