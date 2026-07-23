article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Kredi Kartı Kullanmayı Sevmeyenlere Bile Sevdirecek Avantajlarını Anlattık!

Kredi Kartı Kullanmayı Sevmeyenlere Bile Sevdirecek Avantajlarını Anlattık!

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
23.07.2026 - 12:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kredi kartını doğru kullanırsan çok faydalı derler ya hani... İşte o faydalarını anlatıyoruz.

Son Güncelleme: 7 Temmuz 2026

Kredi kartı dendiğinde aklına sadece borç ve karmaşık hesaplar geliyorsa, seni Türkiye İş Bankası Maximum Kart ile tanıştırmanın vakti gelmiş demektir. Aslında doğru kartı seçtiğinde, harcarken kazanmak ve günlük hayatını kolaylaştırmak hiç de zor değil. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılarken bile bütçene nefes aldıracak somut kampanyalar arıyorsan, en avantajlı kredi kartı arayışını burada sonlandırabilirsin. Hadi, cüzdanında neden bir Maximum Kart olması gerektiğine yakından bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Marketten Seyahate: Maximum Kart Kampanyaları

Marketten Seyahate: Maximum Kart Kampanyaları

Kredi kartı kullanmanın en keyifli yanı, rutin harcamalarının sana ekstra puan veya indirim olarak geri dönmesidir. Maximum Kart bu noktada oldukça cömert davranıyor çünkü sunduğu MaxiPuan'lar sayesinde bir sonraki harcamanı çok daha uygun hale getirebiliyorsun.

Türkiye İş Bankası Maximum Kart'ın sunduğu güncel kampanyalardan öne çıkan bazı fırsatlar şöyle:

Neden Maximum Kart Seçmelisin?

Neden Maximum Kart Seçmelisin?

Mutfak Masrafını Kazanca Çevirenler İçin

Market alışverişleri bütçenin önemli bir kısmını oluşturur. Maximum Kart ile yapacağın market alışverişlerinden 3.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanabiliyorsun. Yani temel gıda ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da puan biriktiriyorsun çünkü Maximum Kart, sıradan günlük harcamalarını da ödüllendiren bir yapıya sahip.

Seyahat Tutkunları İçin

Eğer fırsat buldukça yeni yerler keşfetmeyi seviyorsan, tatil planlarını yaparken de avantajlısın. ETS üzerinden yapacağın seçili otel ve tur rezervasyonlarında 7.500 TL'ye varan MaxiPuan fırsatı bulunuyor. Üstelik rotanı dışarıya çevirmek istersen; yurt dışı harcamalarında ve Duty Free alışverişlerinde 2.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanma şansın var. Tatile aracıyla gidenleri de düşündük! Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinizde ödeme anında 3 aya varan taksit ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Evini Yenileyenler ve Aileler İçin

Yüksek tutarlı harcamalar yaparken bütçe planlaması yapmak yorucu olabilir. Ancak Maximum Kart ile beyaz eşya alışverişlerinde 2.500 TL'ye varan MaxiPuan kazanabiliyorsun. Ayrıca okul taksitleri gibi büyük kalemlerde, eğitim ödemelerine ilave 5 aya varan taksit fırsatı gibi kolaylıklar bütçeni rahatlatmana yardımcı oluyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Kimler İçin Uygun Değil?

Kredi kartı harcamalarını takip etmekte zorlananlar veya aylık ödeme planlarına sadık kalmayı tercih etmeyenler için Türkiye İş Bankası Maximum Kart en iyi seçenek olmayabilir. Bu kart, bütçesini düzenli takip eden ve sunulan kampanyaları aktif olarak kullanarak avantaj sağlamak isteyen tüketicilere yönelik tasarlandığından, düzensiz ödeme alışkanlığı olan bütçe profillerine pek hitap etmez.

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yıla özel süprizler ve fırsatlar Maksimum’da!

25.Yılında bol bol MaxiPuan Maximum’da!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın