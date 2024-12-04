Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Stranger Things Karakterisin?
Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarına Göre Hangi Stranger Things Karakterisin?
Kredi kartı kullanma alışkanlıkların gizemli bir dünyaya açılan bir kapı mı, yoksa kontrollü ve planlı bir hikaye mi anlatıyor? Bu test, hangi Stranger Things karakterine benzediğini keşfetmeni sağlayacak! Hadi başlıyoruz!
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1. Ay sonu kredi kartı ekstresini görünce ne hissediyorsun?
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2. Kredi kartını en çok nerede kullanıyorsun?
3. Harcamalarını nasıl planlarsın?
4. Kredi kartı borcunu öderken hangisi seni en iyi tanımlar?
5. Alışveriş yaparken en çok nelere dikkat edersin?
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6. Kart ekstresinde en çok hangi harcama kalemi yer alır?
7. Black Friday alışverişlerinde nasıl bir strateji izlersin?
8. Kredi kartı puanlarını nasıl kullanırsın?
9. Son olarak birden fazla kredi kartın var mı?
Eleven!
Mike Wheeler!
Dustin Henderson!
Jim Hopper!
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