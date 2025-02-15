Kral Kaybederse Kenan'ın Kim Olduğundan O Ses'te Hadise ve Melike Şahin Dostluğuna TV Dünyasında Yaşananlar
Kral Kaybederse Kenan'ın Kim Olduğundan O Ses'te Hadise ve Melike Şahin Dostluğuna TV Dünyasında Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri üyeleri arasında yeni bir yüz var: Melike Şahin! Şahin'in gelişi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile yayınlanan programa damgasını vurmuştu. Hatta Şahin ile Hadise arasında bir kıskançlık olduğu iddia edilmişti. Dedikoduların ardından yeni bölümdeki Melike Şahin ve Hadise dostluğu ekrana damgasını vurdu.
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2. Kanal D ekranlarında yayınlanacak Piyasa dizisi hakkında yeni gelişmeler var. Dizi için tesettüre giren İlayda Alişan'ı ilk kez izleyeceğiz. İlk bölüm duyurusu geldi. Piyasa dizisinin yayın tarihi belli oldu.
3. Çoğumuzun severek izlediği ve hatta sevmeyenlerin bile zaman zaman yaşanan olayları merak edip göz attığı gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları nasıl bu kadar tutmuş olabilir? Merak edip yayın tekniklerini yapay zekaya sorduk. Oldukça hummalı bir ekip çalışmasından geçen kadın programlarında aslında gizli taktikler de varmış. Yapay zekanın açıklamalarında göre gelin programlarda izleyiciyi etki altına almak için neler yapılıyor bir bakalım. Sonunda kadın programlarının neden bu kadar sevildiğini anlayacaksınız.
4. Ünlü sunucu Ece Üner, Halk TV ana haber bülteninde gündüz kuşağı kadın programlarını gündeme getirdi. Üner, RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde haber kanallarında yayınlanan olumsuz haberler konusunda yaptırım açıklamasına tepki gösterdi. Ünlü sunucu "Haber programlarına değil, kadın programlarına bir bakın." dedi. Zamanında kendisinin de kadın programı sunarak hata yaptığının altını çizdi.
5. Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu, final yapmaya hazırlanıyor. Final öncesi diziden üzücü bir haber de geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden sevilen iki isim ayrılıyor. Sandık Kokusu hayranlarını üzecek o haberin detayları...
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6. MasterChef Türkiye 2024 sezonundan tanıdığımız başarılı yarışmacı Semih Temiz, yarışma sonrası gözlerden uzaklaşmıştı. Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Semih, geçtiğimiz sevgililer gününde takipçilerine aşkını duyurdu. MasterChef Semih'in sevgilisi de ekranlardan tanıdığımız birisi çıktı. Meğer eski Survivor yarışmacısı ile birliktelermiş...
7. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Sönmez'in alzheimer başlangıcı yaşamasıyla torunu Cemre'yi banyoda unuttuğu sahne hepimizi epey üzdü. Cemre bebeği canlandıran bebek oyuncunun banyodaki ağlama sahnesi yüreğimizi parçalarken babası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'den bu oyunculuğa övgü dolu bir yorum geldi.
8. Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, geçirdiği talihsiz kazanın ardından haftalardır oyunlarda yer almıyor. Ayşe'nin Survivor'daki akıbetinin ne olacağı merak edilirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
9. Survivor 2025 başladığından beri efsane yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin yedeklerden yarışmaya dahil olması bekleniyor. Konu hakkında daha önce de açıklama yapan Nagihan, son noktayı koyduğu bir video yayınladı.
10. Türk televizyon efsanesi olan Yaprak Dökümü'nde Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı. Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.
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11. Star TV'deki Kral Kaybederse dizisi gerçek bir hayat hikâyesinden alınmasıyla izleyicilerin ilgisini ayrıca cezbediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide Kenan Baran isimli karakterin hikâyesini izlerken Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu merak eder olduk. Yazar ve sosyal medya fenomeni PuCCa, Kenan Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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