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Kozlar Paylaşıldı: Kısmetse Olur Buse Korkmaz ve Rapçi Ero Fenomenlerin Yüzde Kaç Değiştiğini Tahmin Etti!

Kozlar Paylaşıldı: Kısmetse Olur Buse Korkmaz ve Rapçi Ero Fenomenlerin Yüzde Kaç Değiştiğini Tahmin Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 00:25

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'yle tanıdığımız sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz ve rapçi Ero, Onedio'ya konuk oldu! Diğer sosyal medya fenomenlerini masaya yatıran ikili, gençlik fotoğraflarına bakarak yüzde kaç değiştiklerini tahmin etti!

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Sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz'a aşinalığımız Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ndeki gelin adaylarından biri olmasıyla yükseldi biliyorsunuz. Bıcır bıcır halleriyle olduğu kadar dobralığıyla da öne çıkan Korkmaz, severek takip edilen isimlerden!

Sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz'a aşinalığımız Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ndeki gelin adaylarından biri olmasıyla yükseldi biliyorsunuz. Bıcır bıcır halleriyle olduğu kadar dobralığıyla da öne çıkan Korkmaz, severek takip edilen isimlerden!

Öte yandan KONTROL ve VVS gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Ero da rap müziğin yükselen isimlerinden.

Öte yandan KONTROL ve VVS gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Ero da rap müziğin yükselen isimlerinden.

Belki denk gelmişsinizdir, biz bu ikiliyi bir araya getirip konuk ettik! Tüm sosyal medya fenomenlerini masaya yatıracakları bir de oyun hazırladık.

Belki denk gelmişsinizdir, biz bu ikiliyi bir araya getirip konuk ettik! Tüm sosyal medya fenomenlerini masaya yatıracakları bir de oyun hazırladık.

Kozlarını paylaşan Buse Korkmaz ve Ero kozlarını bir güzel paylaştı. Enes Batur'dan Duygu Özaslan'a fenomenlerin çocukluk fotoğraflarını inceleyen Korkmaz ve Ero yüzde kaç değiştiklerine karar verdi!

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