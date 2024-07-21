Kozlar Paylaşıldı: Kısmetse Olur Buse Korkmaz ve Rapçi Ero Fenomenlerin Yüzde Kaç Değiştiğini Tahmin Etti!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'yle tanıdığımız sosyal medya fenomeni Buse Korkmaz ve rapçi Ero, Onedio'ya konuk oldu! Diğer sosyal medya fenomenlerini masaya yatıran ikili, gençlik fotoğraflarına bakarak yüzde kaç değiştiklerini tahmin etti!