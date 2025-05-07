Kosmos 482 Nereye Düşecek? Kosmos 482 Türkiye'ye Düşebilir mi?

Kosmos 482, Sovyetler Birliği'ne ait bir uzay aracıdır. Bu uzay uracı 1972'de Venüs'e gitmesi için gönderilmiş fakat teknik bir hata nedeniyle Dünya yörüngesini geçememiştir. Kosmos 482, 'Venera 8' Uzay Programı'nın bir parçasıdır ve gezegenler arası keşif görevinde yer almıştır. Tıpkı kendisi gibi tasarlanan bir önceki uzay aracı, amacına ulaşmış ve gezegenler arası yolculuğunu tamamlamıştır. Fakat Kosmos 482, yaşanan bir aksaklık nedeniyle Dünya'nın yörüngesinde kalmıştır.

BBC'nin aktardığına göre, uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi Dünya yörüngesinin alt kısımlarında kaldı, diğer ikisi de 48 saat içinde atmosferde yandı. İniş modülü ve ana motor bloğu ise Dünya atmosferine oturdu. Dünya'ya önümüzdeki süreçte düşmesi beklenen uzay aracının ağırlığı ise 495 kilo.