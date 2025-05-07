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Kosmos 482 Nereye Düşecek? Kosmos 482 Türkiye'ye Düşebilir mi?

Kosmos 482 Nereye Düşecek? Kosmos 482 Türkiye'ye Düşebilir mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.05.2025 - 08:35

Sovyetler Birliği, 1972 yılında 'Kosmos 482' adını verdikleri bir uzay aracını Venüs'e gitmesi için uzaya gönderdi. Fakat bu uzay aracı, Dünya'nın yörüngesini geçemedi. Kosmos 482'nin önümüzdeki süreçte Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fakat bu düşüş, kontrolsüz bir şekilde gerçekleşecek ve uzay aracının nereye düşeceği de merak konusu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan bir uzman, aracın yerleşim yerlerine de düşme riski bulunduğunu belirtti.

Peki Kosmos 482 Türkiye'ye mi düşecek?

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Kosmos 482 Nedir?

Kosmos 482 Nedir?

Kosmos 482, Sovyetler Birliği'ne ait bir uzay aracıdır. Bu uzay uracı 1972'de Venüs'e gitmesi için gönderilmiş fakat teknik bir hata nedeniyle Dünya yörüngesini geçememiştir. Kosmos 482, 'Venera 8' Uzay Programı'nın bir parçasıdır ve gezegenler arası keşif görevinde yer almıştır. Tıpkı kendisi gibi tasarlanan bir önceki uzay aracı, amacına ulaşmış ve gezegenler arası yolculuğunu tamamlamıştır. Fakat Kosmos 482, yaşanan bir aksaklık nedeniyle Dünya'nın yörüngesinde kalmıştır.

BBC'nin aktardığına göre, uzay aracı dört parçaya ayrıldı. İkisi Dünya yörüngesinin alt kısımlarında kaldı, diğer ikisi de 48 saat içinde atmosferde yandı. İniş modülü ve ana motor bloğu ise Dünya atmosferine oturdu. Dünya'ya önümüzdeki süreçte düşmesi beklenen uzay aracının ağırlığı ise 495 kilo.

Kosmos 482 Nereye, Ne Zaman Düşecek?

Kosmos 482 Nereye, Ne Zaman Düşecek?

Kosmos 482'nin yerleşim yerlerine düşme ihtimali bulunuyor. Rus yetkililer, Kosmos 482'nin Mısır, Azerbaycan ve Türkiye bölgelerine düşme ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor. 

'Kosmos 482 ne zaman düşecek?' sorusunun cevabı ise netlik kazanması. Uzman isimler, 8 ila 14 Mayıs tarihleri arasında düşüşün gerçekleşebileceğini belirtiyor. Modülün saatte 242 km hızla düşeceği ve birkaç yüz gram TNT patlaması kadar bir enerji patlaması yaşanacağı düşünülüyor.

Kosmos 482 Türkiye'ye Düşebilir mi?

Rus uzmanların açıklamasına göre, Türkiye de Kosmos 482'nin düşebilececeği yerler arasında yer alıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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