Kosmos 482 Nereye Düşecek? Kosmos 482 Türkiye'ye Düşebilir mi?
Sovyetler Birliği, 1972 yılında 'Kosmos 482' adını verdikleri bir uzay aracını Venüs'e gitmesi için uzaya gönderdi. Fakat bu uzay aracı, Dünya'nın yörüngesini geçemedi. Kosmos 482'nin önümüzdeki süreçte Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Fakat bu düşüş, kontrolsüz bir şekilde gerçekleşecek ve uzay aracının nereye düşeceği de merak konusu.
BBC'ye açıklamalarda bulunan bir uzman, aracın yerleşim yerlerine de düşme riski bulunduğunu belirtti.
Peki Kosmos 482 Türkiye'ye mi düşecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kosmos 482 Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kosmos 482 Nereye, Ne Zaman Düşecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın