Köpeğinizle Tatile Çıkarken Bilmeniz Gereken 12 Tüyo

Eğer arabayla gidiyorsanız köpeğinizin de sizin gibi ihtiyaçları olduğunu unutmayın. Tuvalet molaları, biraz yürüyüş ve biraz su içme… Her 2-3 saatte bir kısa molalar vermek hem onun stresini azaltır hem de tatil yolculuğu sizin için de daha keyifli hale gelir. Mola yerlerinde tasmasını takmayı da unutmayın çünkü bilmediği bir ortamda heyecanlandığı için koşmaya başlayabilir.