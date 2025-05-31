Köpeğinizle Tatile Çıkarken Bilmeniz Gereken 12 Tüyo
Tatile çıkmak harika ama en sadık dostunuzu da yanınıza alıyorsanız işler biraz daha planlı olmalı! Köpeğinizle birlikte unutulmaz bir tatil yaşamak istiyorsanız yola çıkmadan önce bazı önemli detayları gözden geçirmeniz şart. Hem onun hem de sizin keyifli ve sorunsuz bir tatil geçirmeniz için bilmeniz gereken 12 tüyoyu sizin için sıraladık!
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1. Veteriner kontrolü yaptırın.
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2. Gerekli belgeleri hazırlayın.
3. Evcil hayvan dostu konaklama seçin.
4. Seyahat çantasını hazırlayın.
5. Araçta güvenliği sağlayın.
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6. Sık molalar verin.
7. Hava koşullarına dikkat edin.
8. İletişim bilgilerini tasmaya yazmayı unutmayın.
9. Acil durumlar için hazırlıklı olun.
10. Köpeğinizi yalnız bırakmayın.
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11. Yeterli mama ve su temini yapın.
12. Tatilin tadını çıkarın.
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