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Köpeğinizin Cinsine Göre En Uygun Aktivite Önerilerini Veriyoruz!

etiket Köpeğinizin Cinsine Göre En Uygun Aktivite Önerilerini Veriyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 18:01

Köpekler en şapşal ama bir o kadar da en sevimli evcil hayvanlarımız olabilir! 😍 Tabii her köpek aynı değil, bunu zaten biliyorsuz ama bazen şöyle bir şey oluyor: Instagram’da gördüğümüz o mutlu Golden Retriever cinsi köpek suyun içinde zıplarken, bizim evdeki şapşal koltukta yayılmış bir hâlde ve göz teması bile kurmuyor. İşte tam da bu yüzden köpeğine “Ne yapsak da şu enerjisini atsak?” diye soruyorsan yalnız değilsin. Sana çeşitli aktivite önerileri ile geldik! 🐶

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1. Kendisi bir sosyal kelebek: Golden Retriever köpekler su oyunlarına bayılır!

İnsan olsun, köpek olsun, yeter ki biri olsun. Ama bu tatlılıklarının altında yüksek enerji saklı. Özellikle yüzmeyi seviyorlar. Eğer yakınlarda güvenli bir gölet ya da deniz varsa bir topu suya at ve ne kadar neşelendiğini izle. Eğer bu imkânın yoksa evde burnuyla oyuncak arayabileceği “Sakla bul” oyunları da çok iş görüyor. Burnunu kullanmak onu hem zihinsel hem fiziksel olarak doyuruyor.

2. Golden'ların daha sportif kuzeni: Labrador Retriever ile açık hava yürüyüşlerine hazır olman lazım.

“Hadi git topu getir!” cümlesi bir Labrador için tam bir hayat amacı desek yanlış olmaz! Onları parka götür, biraz alan olsun yeter. Toplu, frizbili ve bol komutlu oyunlar tam onlara göre. Fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da oyunun içinde kalmak istiyorlar. Yoruluyorlar mı? Çok nadir. Ama sonra sızıyorlar, o ayrı.

3. Kısa yürüyüşlerle beraber bol ilgi yeter: French Bulldog’lar yorulmadan eğlenmeyi bilir.

Frenchie’ler tam bir şehir köpekleri. Yani o kadar da açık hava aktivitelerine açık değiller. Koşup zıplamak yerine kısa bir yürüyüşten sonra gölgede pineklemek onların işi. Tembel oldukları için değil. Nefes yolları hassas ve çok zorlamaya gelmez. Onlara göre aktivite yumuşak bir peluş oyuncağı kemirmek ve sahibiyle hafif tempolu bir yürüyüş. Bu kadar!

4. Evde minik parkurlar, Pomeranian köpekler için en ideal aktivite.

Pomeranian köpekler küçük köpeklerdir ama kendilerini o kadar da küçük sanmıyorlar. Genelde evin CEO’su gibi davranırlar. Fiziksel olarak uzun yürüyüşlere ihtiyaç duymazlar ama zihinsel olarak bayağı meşgul edilmeliler. Puzzle yapısındaki oyuncaklar ve evde hazırlanmış küçük parkurlar onları mutlu eder. Bir de itiraf edelim: İlgi delisi oldukları için birlikte selfie çekmek bile onlar için bir etkinlik sayılabilir!

5. Sadece yeni komutlar öğretmen bile German Shepherd cinsine yeter.

German Shepherd, yani Alman kurdu diyorsak ciddi bir karakterden bahsediyoruz. Bu köpekler görev odaklıdır. Eğitime çok açık oldukları için itaat temelli aktiviteler onlara ilaç gibi gelir. Öyle sadece gezmeye çıkarmak yetmez. Yeni komutlar öğret ve basit görevler ver. “Bekle.” dediğinde beklemesi, sonra “Git getir.” demen gibi şeyler bile onun için çok tatmin edici olur.

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6. Chihuahua'lar kısa tempolu oyunları sevseler de kucakta taşınmak onlar için büyük bir keyif!

Chihuahua’lar çanta köpeği sanılsa da aslında enerjik miniklerdir. Ama dikkat edin, çok fazla heyecanlanınca çabuk yorulabilirler. Bu yüzden kısa süreli oyunlar, minik yakalama oyunları ideal olabilir. Evde onunla halının üzerinde yuvarlanmak bile yeter. Ama en sevdiği aktivite nedir diye soracak olursanız... Tabii ki sahibiyle beraber uzanmak!

7. Burnunun peşinden gidip seni unutur: Beagle’lar koku takip oyunlarında iyi iş çıkarır.

Beagle’lar için dünya burunlarının ucunda başlar. Onlara bahçede ya da parkta ödül mamalarını saklayıp bulmalarını sağlamak ve bunu oyun hâline getirmek, onlar için inanılmaz tatmin edici olur. Hem fiziksel olarak koştururlar hem de burunlarını çalıştırmanın keyfini yaşarlar. Bir de başına buyrukluklarıyla meşhurlar, haberiniz olsun!

8. Zekâsıyla sizi terletebilir: Border Collie’ler çeviklik oyunlarıyla ön plana çıkıyor.

İddialıyız: Bu köpekler onun IQ seviyeni sorgulamana sebep olabilir. Zekâ oyunları, çeviklik parkurları, hedefli komutlar... Yani ne yaparsan yap onu fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da zorlaman şart. Koşsun, zıplasın ama bir yandan da “Bir sonraki adım ne?” diye düşünsün istiyor. Evet, biraz rekabetçi bir ruhu var.

9. Tam bir kucak sevdalısı: Shih Tzu’lar evde hafif oyunları severler.

Shih Tzu’lar tam bir konfor düşkünü. Dışarıda çok yorulmalarına gerek yok; Evde saklambaç, ip çekme ya da hafif tempolu yakalama oyunları yeterli. Bu arada fırçalanma süresi onlar için bütün kaliteli mamalardan daha çok keyif verir gibi. İlgiyi seviyorlar ama fazla fiziksel temastan da bunalmıyorlar. Dengeli minik romantikler! 😍

10. Duygusal şarkı dinleyip pencereye dalacak gibi: Cocker Spaniel’lar burunlarının peşinden giderken duygularını da yanlarına alır.

10. Duygusal şarkı dinleyip pencereye dalacak gibi: Cocker Spaniel’lar burunlarının peşinden giderken duygularını da yanlarına alır.

Cocker’lar sadece tatlı yüzlü değil, bayağı melankoliye meyilli tatlı yüzlüler. Evet enerjikler ama bir yandan da çok duygusal bağ kuran tipler. Onlar için en güzel aktivite, hem fiziksel hem duygusal bağ kurabilecekleri uzun ama sakin yürüyüşler diyebiliriz. Ayrıca evde küçük eşyaları taşımaya ve kendi peluş oyuncaklarıyla oynamaya bayılırlar!

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Ma Belle
Ma Belle
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