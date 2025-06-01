Köpeğinizin Cinsine Göre En Uygun Aktivite Önerilerini Veriyoruz!

Köpekler en şapşal ama bir o kadar da en sevimli evcil hayvanlarımız olabilir! 😍 Tabii her köpek aynı değil, bunu zaten biliyorsuz ama bazen şöyle bir şey oluyor: Instagram’da gördüğümüz o mutlu Golden Retriever cinsi köpek suyun içinde zıplarken, bizim evdeki şapşal koltukta yayılmış bir hâlde ve göz teması bile kurmuyor. İşte tam da bu yüzden köpeğine “Ne yapsak da şu enerjisini atsak?” diye soruyorsan yalnız değilsin. Sana çeşitli aktivite önerileri ile geldik! 🐶