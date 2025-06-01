Köpeğinizin Cinsine Göre En Uygun Aktivite Önerilerini Veriyoruz!
Köpekler en şapşal ama bir o kadar da en sevimli evcil hayvanlarımız olabilir! 😍 Tabii her köpek aynı değil, bunu zaten biliyorsuz ama bazen şöyle bir şey oluyor: Instagram’da gördüğümüz o mutlu Golden Retriever cinsi köpek suyun içinde zıplarken, bizim evdeki şapşal koltukta yayılmış bir hâlde ve göz teması bile kurmuyor. İşte tam da bu yüzden köpeğine “Ne yapsak da şu enerjisini atsak?” diye soruyorsan yalnız değilsin. Sana çeşitli aktivite önerileri ile geldik! 🐶
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendisi bir sosyal kelebek: Golden Retriever köpekler su oyunlarına bayılır!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Golden'ların daha sportif kuzeni: Labrador Retriever ile açık hava yürüyüşlerine hazır olman lazım.
3. Kısa yürüyüşlerle beraber bol ilgi yeter: French Bulldog’lar yorulmadan eğlenmeyi bilir.
4. Evde minik parkurlar, Pomeranian köpekler için en ideal aktivite.
5. Sadece yeni komutlar öğretmen bile German Shepherd cinsine yeter.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Chihuahua'lar kısa tempolu oyunları sevseler de kucakta taşınmak onlar için büyük bir keyif!
7. Burnunun peşinden gidip seni unutur: Beagle’lar koku takip oyunlarında iyi iş çıkarır.
8. Zekâsıyla sizi terletebilir: Border Collie’ler çeviklik oyunlarıyla ön plana çıkıyor.
9. Tam bir kucak sevdalısı: Shih Tzu’lar evde hafif oyunları severler.
10. Duygusal şarkı dinleyip pencereye dalacak gibi: Cocker Spaniel’lar burunlarının peşinden giderken duygularını da yanlarına alır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın