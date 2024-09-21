Köpeğe Benzeyen Bieber'dan Kelebekli Katy Perry'e 21 Eylül'de Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Köpeğe Benzeyen Bieber'dan Kelebekli Katy Perry'e 21 Eylül'de Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hailey Bieber
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Gigi Hadid
Bella Thorne
Dua Lipa
Kim Kardashian
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Billie Eilish
Katy Perry
Emma Robert
Georgina Rodríguez
Sofia Vergara
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katty biraz biraz britneyimsi davranıyor sanki Ma biraz bilemedim