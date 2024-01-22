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Komşu Ülkemiz Bulgaristan’ın Para Birimi Bulgar Levası Hakkında 10 Bilgi

etiket Komşu Ülkemiz Bulgaristan’ın Para Birimi Bulgar Levası Hakkında 10 Bilgi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:01

Bulgaristan'ın para birimi Leva hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Gelin birlikte bu içeriğimizde komşu ülkemiz Bulgaristan'ın para birimini keşfedelim!

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1. İlk versiyonu 1881'de kullanılmaya başlandı.

1. İlk versiyonu 1881'de kullanılmaya başlandı.

Bulgar Levası'nın ilk versiyonu aslında 1881'de kullanılmaya başlandı ancak bu versiyonun değeri zaman içinde değişti.

2. Bulgar Levası'na "lev" denilmektedir.

2. Bulgar Levası'na "lev" denilmektedir.

Lev para birimi kodu BGN'dir ve simgesi лв şeklindedir.

3. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro'yu resmi para birimi olarak kullanmamaktadır.

3. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro'yu resmi para birimi olarak kullanmamaktadır.

Bulgar Levası, ülkenin para birimi olarak devam etmektedir. Şu anda 1.98 Bulgar Levası 1 Euro'ya sabit.

4. Bulgar Levası, önceleri altına sabitlenmişti.

4. Bulgar Levası, önceleri altına sabitlenmişti.

Ancak, ülke 20. yüzyılın ortalarında bu bağlantıyı terk etti ve serbest dalgalı bir döviz sistemine geçti.

5. Leva, küçük bir alt birime sahiptir ve bu birime "stotinka" denir.

5. Leva, küçük bir alt birime sahiptir ve bu birime "stotinka" denir.

Bir Leva, 100 stotinka'ya bölünmüştür.

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6. Leva'nın madeni paraları, 1, 2, 5, 10, 20, ve 50 stotinkadır.

Aynı zamanda 1 Leva değerlerinde de madeni parası bulunmaktadır.

7. Bulgar Levası pamuklu kağıttan yapılır.

7. Bulgar Levası pamuklu kağıttan yapılır.

Dayanıklılık ve güvenlik özellikleri sağlamak amacıyla pamuklu kağıttan yapılmaktadır çünkü bu kağıt, uzun ömürlülük ve direnç sağlamak için özel olarak seçilir.

8. Kağıt paraları, sahteciliği önlemek amacıyla çeşitli güvenlik özellikleri içerir.

8. Kağıt paraları, sahteciliği önlemek amacıyla çeşitli güvenlik özellikleri içerir.

Bu özellikler arasında hologramlar, renk değiştiren mürekkepler, mikro metinler, kabartma baskılar ve güvenlik şeritler bulunabilir.

9. Bulgar Levası'nın adı, tarihi ağırlık ölçülerine dayanmaktadır.

9. Bulgar Levası'nın adı, tarihi ağırlık ölçülerine dayanmaktadır.

'Leva' kelimesi, özellikle Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık birimi ve altın para birimi olarak kullanılmıştır.

10. Bulgar Levası'nın tasarımları, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.

10. Bulgar Levası'nın tasarımları, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.

Bu, ticaret ve ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir adımdır.

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