Komşu Ülkemiz Bulgaristan’ın Para Birimi Bulgar Levası Hakkında 10 Bilgi
Komşu Ülkemiz Bulgaristan’ın Para Birimi Bulgar Levası Hakkında 10 Bilgi
Bulgaristan'ın para birimi Leva hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Gelin birlikte bu içeriğimizde komşu ülkemiz Bulgaristan'ın para birimini keşfedelim!
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1. İlk versiyonu 1881'de kullanılmaya başlandı.
2. Bulgar Levası'na "lev" denilmektedir.
3. Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Euro'yu resmi para birimi olarak kullanmamaktadır.
4. Bulgar Levası, önceleri altına sabitlenmişti.
5. Leva, küçük bir alt birime sahiptir ve bu birime "stotinka" denir.
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6. Leva'nın madeni paraları, 1, 2, 5, 10, 20, ve 50 stotinkadır.
7. Bulgar Levası pamuklu kağıttan yapılır.
8. Kağıt paraları, sahteciliği önlemek amacıyla çeşitli güvenlik özellikleri içerir.
9. Bulgar Levası'nın adı, tarihi ağırlık ölçülerine dayanmaktadır.
10. Bulgar Levası'nın tasarımları, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilmiştir.
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