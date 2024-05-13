Kocasına Düşen Özge Özpirinçci'den Spor Yapan Kurt Efe'ye 13 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kocasına Düşen Özge Özpirinçci'den Spor Yapan Kurt Efe'ye 13 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Merve Boluğur, doğaya karıştı.
Hande Erçel, bugünü tenise ayırdı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in sarı kafası Kurt Efe, olimpiyatlara hazırlanmaya başladı 🙈
Danla Bilic, zor bir gün geçirdi ama dört patili evlatları bir an olsun yalnız bırakmadı.
Kızını kucağına almasına haftalar kalan Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin yine çok tatlıydı.
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Özge Özpirinçci, arkadaşı Aslı Kızmaz'ın eşi Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ı ve biricik kocasını paylaşıp aşka geldi. "Hayat seçimlerden ibarettir" dedi, konuyu kapadı.
Ezgi Mola, minik oğlu Can'la iftihar etmekle meşguldu! 😂
Sabancılara yaklaştığı söylenen Şeyma Subaşı, uzaklara daldı.
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete'yi Disneyland Paris'e götürdü. Canları çıktı ama olsundu.
Yasemin Şefkatli, ikizlerden biriyle yine gönülleri fethetti.
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Cem Yılmaz, arkadaşını övdü.
Demet Akalın, geceye özlü bir söz bıraktı..
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