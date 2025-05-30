Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Kim Öldü? Mustafa mı Öldü Abdullah mı Öldü?

Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle nefesleri kesti! Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü olay olan dizi, bu akşamki bölümüyle sezonu büyük bir şokla kapattı. Silahlar çekildi, canlar tehlikeye girdi, izleyici 'Kim ölecek?' sorusuyla baş başa kaldı. Özellikle final sahnesinde Mustafa'nın aile katliamı çıkarması olay oldu.

Peki, diziye kim veda ediyor? Apo mu öldü, yoksa Mustafa mı? İşte sezon finaline damga vuran o anlar...