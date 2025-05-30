Kızılcık Şerbeti Sezon Finali Kim Öldü? Mustafa mı Öldü Abdullah mı Öldü?
Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle nefesleri kesti! Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü olay olan dizi, bu akşamki bölümüyle sezonu büyük bir şokla kapattı. Silahlar çekildi, canlar tehlikeye girdi, izleyici 'Kim ölecek?' sorusuyla baş başa kaldı. Özellikle final sahnesinde Mustafa'nın aile katliamı çıkarması olay oldu.
Peki, diziye kim veda ediyor? Apo mu öldü, yoksa Mustafa mı? İşte sezon finaline damga vuran o anlar...
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Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinde Neler Oldu?
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Apo mu Öldü, Mustafa mı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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