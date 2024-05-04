Kızılcık Şerbeti'ndeki Çıplak Tavladan Teşkilat'tan Ayrılan Başrole Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Çıplak Tavladan Teşkilat'tan Ayrılan Başrole Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
4 Mayıs Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Kıvılcım ve Ömer'in fantezisi damga vurdu. Soyunma cezalı tavla oynayan ikilinin o anlarına kısa sürede tepki yağdı.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine mükemmel bir bölümle ekranlara geldi. Giray ve Doğa aşkının başlangıcına ilk şahitin Fatih olmasıyla içimizin yağları erirken, bölüm sonrası gelen fragmanla keyfimiz resmen ikiye katlandı.
Türk dizi tarihine damgasını vurmuş yapımlardan biri olan Ezel dizisi hem konusu hem de kadrosuyla gönülleri fethetmişti. Hafızalara kazınan Ezel'in oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Tabii bir yandan nostaljik yorumlar yağarken bir yandan da bembeyaz giyinmeleri dillere düştü!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne ayak fetişi Saffet ve Tarık karakterleri geri döndü. Senaryonun dön dolaş aynı yere gelmesine izleyiciler tepki gösterdi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ederken, ilk sezonda Nursema'nın zorla evlendirildiği İbrahim ve Nursema'nın düğününden kamera arkası geldi.
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Cuma akşamları hepimizi ekran başına bağlayan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yine hayran kaldık. Doğa ve Giray aşkının başladığı dizide Fatih ilk şahit olurken, o anlara haliyle yorum yağdı.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi bizi her Cuma akşamı sinir krizine sokarken, dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih karakterinin hal ve hareketlerine artık çıldırır olduk. Bir Şerbo izleyicisi diziyi izlerken kendisini aşırı kaptırıp Fatih'e söverken televizyondan aldığı uyarıyla neye uğradığını şaşırdı.
Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine dumur eden itiraflar izledik. Bir izleyici telefonla yayına bağlanırken, eşinin seks esnasında hayvan sesleri çıkardığını anlattı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, X'te beğendiği bir gönderiyle eski Apo Settar Tanrıöğen'i yeniden gündeme getirdi. Taylan, Tanrıöğen'in oyunculuğunu mu eleştirdi?
TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat 5. sezon onayı alırken, dizinin başrolü kadrodan ayrılma kararı aldı.
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