Görüş Bildir
Haberler
TV
Şaşırtan Karar: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Şaşırtan Karar: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!

Teşkilat
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 16:16

TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat 5. sezon onayı alırken, dizinin başrolü kadrodan ayrılma kararı aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
İçeriğin Devamı Aşağıda

4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezon onayını alarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezon onayını alarak ekran yolculuğuna devam ediyor.

4 sezondur yayınlanmasına rağmen muazzam bir izlenme elde eden dizinin başrolü sık sık değişirken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yerine Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gelmişti.

4 sezondur yayınlanmasına rağmen muazzam bir izlenme elde eden dizinin başrolü sık sık değişirken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yerine Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gelmişti.

Başrol değişikliğinin sık yaşandığı dizide yine beklenen oldu ve Birsen Altuntaş dizide ayrılan oyuncuyu açıkladı.

Başrol değişikliğinin sık yaşandığı dizide yine beklenen oldu ve Birsen Altuntaş dizide ayrılan oyuncuyu açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre 2 sezondur dizide Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım Teşkilat'a veda eden isim oldu.

Altuntaş'ın haberine göre 2 sezondur dizide Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım Teşkilat'a veda eden isim oldu.

Yıldırım sezon finalinde diziye veda ederken partneri Aybüke Pusat'ın devam edip etmeyeceği henüz net değil.

Yıldırım sezon finalinde diziye veda ederken partneri Aybüke Pusat'ın devam edip etmeyeceği henüz net değil.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın