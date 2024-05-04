Şaşırtan Karar: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!
Şaşırtan Karar: Teşkilat'ın Başrol Oyuncusu Diziden Ayrılıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
TRT 1'in 4 sezondur devam eden dizisi Teşkilat 5. sezon onayı alırken, dizinin başrolü kadrodan ayrılma kararı aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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4 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 5. sezon onayını alarak ekran yolculuğuna devam ediyor.
4 sezondur yayınlanmasına rağmen muazzam bir izlenme elde eden dizinin başrolü sık sık değişirken, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal yerine Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat gelmişti.
Başrol değişikliğinin sık yaşandığı dizide yine beklenen oldu ve Birsen Altuntaş dizide ayrılan oyuncuyu açıkladı.
Altuntaş'ın haberine göre 2 sezondur dizide Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım Teşkilat'a veda eden isim oldu.
Yıldırım sezon finalinde diziye veda ederken partneri Aybüke Pusat'ın devam edip etmeyeceği henüz net değil.
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