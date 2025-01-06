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Kızıl Goncalar Bugün Var mı, Yok mu? Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kızıl Goncalar Bugün Var mı, Yok mu? Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 18:48

Kızıl Goncalar, ilk bölümüyle NOW Tv ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yerleşti. Her hafta yeni bölümü merakla beklenen Kızıl Goncalar, bugün 34. bölümüyle ekranlara gelecekti. Fakat Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı yayınlanmadı. İzleyenler Kızıl Goncalar yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı.

Peki Kızıl Goncalar bu akşam var mı, yok mu?

İşte Now TV yayın akışı...

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Kızıl Goncalar Bugün Var mı?

Kızıl Goncalar Bugün Var mı?

Başrollerini Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünün gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. 

NOW TV'nin yayın akışına göre bugün  Kızıl Goncalar yeni bölümü yayınlanmayacak.

Kızıl Goncalar Neden Yok?

Kızıl Goncalar Neden Yok?

Geçtiğimiz hafta ortasına denk gelen yıl başı nedeniyle tv yapımları yılbaşı arası verdi. Kızıl Goncalar da yılbaşı arası veren diziler arasında. Kızıl Goncalar, yılbaşı arası nedeniyle yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin 34. bölüm fragmanı da bu nedenle yayınlanmadı.

Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Tarihi

Kızıl Goncalar Yeni Bölüm Tarihi

Kızıl Goncalar, iki hafta ara verdi. 

Sevilen dizi 20 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

NOW TV Yayın Akışı

NOW TV Yayın Akışı
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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