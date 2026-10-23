Kıyafetteki Çamaşır Suyu Lekesine Karşı 3 Etkili Yöntem
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kıyafete sıçrayan çamaşır suyu, kumaşta açık renkli lekeler bırakıyor. Bu lekeler bir kirden değil, kumaşın boyasının yok olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden lekeyi silmek mümkün olmuyor ama kaybolan rengi geri getirmek için denenebilecek bazı yöntemler var.
Ayrıntılar haberimizde.
Sıçrayan çamaşır suyu kumaşın üzerinde uzun süre kalırsa delik açabiliyor.
Koyu renkli kıyafetlerdeki küçük lekelerde çevredeki rengi alkolle lekeye taşımak mümkün.
Leke çok büyükse en kolay yol, kıyafeti uygun renkte bir kumaş boyasıyla boyamak olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın