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Kıyafetteki Çamaşır Suyu Lekesine Karşı 3 Etkili Yöntem

Kıyafetteki Çamaşır Suyu Lekesine Karşı 3 Etkili Yöntem

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:07
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Kıyafete sıçrayan çamaşır suyu, kumaşta açık renkli lekeler bırakıyor. Bu lekeler bir kirden değil, kumaşın boyasının yok olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden lekeyi silmek mümkün olmuyor ama kaybolan rengi geri getirmek için denenebilecek bazı yöntemler var.

Ayrıntılar haberimizde.

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Sıçrayan çamaşır suyu kumaşın üzerinde uzun süre kalırsa delik açabiliyor.

Sıçrayan çamaşır suyu kumaşın üzerinde uzun süre kalırsa delik açabiliyor.

Bu yüzden ilk iş, lekeli bölgeyi soğuk suyla durulayıp fazla çamaşır suyunu uzaklaştırmak. Ardından karbonat ve sudan koyu bir macun hazırlanıp lekenin üzerine eşit şekilde sürülüyor.

Macun kururken kumaşta kalan çamaşır suyunu çekiyor. Tamamen kuruduktan sonra eski bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalanarak temizleniyor.

Koyu renkli kıyafetlerdeki küçük lekelerde çevredeki rengi alkolle lekeye taşımak mümkün.

Koyu renkli kıyafetlerdeki küçük lekelerde çevredeki rengi alkolle lekeye taşımak mümkün.

Bunun için eczanelerden alınabilen ovma alkolü (rubbing alcohol) bir pamuğa dökülüyor ve önce lekenin çevresi hafifçe ovuluyor. Ardından pamuk, lekenin dış kenarından ortasına doğru hareket ettiriliyor.

Alkol kumaştaki fazla boyayı çözdükçe çevredeki renk açılan bölgeye yayılmaya başlıyor. Ancak işlemden sonra lekeli bölge yine de biraz açık kalabiliyor.

Leke çok büyükse en kolay yol, kıyafeti uygun renkte bir kumaş boyasıyla boyamak olabilir.

Leke çok büyükse en kolay yol, kıyafeti uygun renkte bir kumaş boyasıyla boyamak olabilir.

Boyama küçük ve büyük lekelerde işe yarıyor ancak renklerin dikkatle eşleştirilmesi gerekiyor. Renkli ve koyu kıyafetlerde sodyum tiyosülfat içeren hazır çamaşır suyu giderici ürünler de denenebiliyor.

Benzer kazaları önlemek için çamaşır suyu hiçbir zaman doğrudan kıyafete dökülmemeli, mutlaka suyla seyreltilmeli. Kullanmadan önce de kıyafetin bakım etiketinde çamaşır suyuna uygun olduğunun yazıp yazmadığına bakmak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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