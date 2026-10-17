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Kıyafetlerdeki Tükenmez Kalem Lekelerini Çıkarmanın Pratik Yolu

Kıyafetlerdeki Tükenmez Kalem Lekelerini Çıkarmanın Pratik Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Cepte akan bir tükenmez kalem, en sevilen gömleği bile lekeleyebiliyor. Temizlik uzmanları, mürekkep lekesinin taze olduğunda çok daha kolay çıktığını belirterek evde bulunan tıbbi alkol, amonyak ve asetonla uygulanabilecek üç yöntemi anlatıyor.

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Taze tükenmez lekesinde tıbbi alkol işe yarıyor

Taze tükenmez lekesinde tıbbi alkol işe yarıyor

Tıbbi alkol, özellikle tükenmez kalem mürekkebindeki yağ bazlı pigmentlere karşı etkili. Küçük lekelerde kumaşın altına kağıt havlu konuyor ve alkol damlalıkla lekeye damlatılıyor. Büyük lekelerde ise alkol küçük bir kaba dökülüp lekeli kısım 15 dakika bekletiliyor.

Leke, mürekkep çıkmayı bırakana kadar temiz bir kağıt havluyla bastırılarak alınıyor. Ardından giysi soğuk suyla durulanıyor, ön yıkama leke çıkarıcısı sürülüyor ve kumaşın dayanabileceği en sıcak programda, kumaşa uygun bir ağartıcıyla yıkanıyor. Alkol yanıcı olduğu için açık alevden uzak tutulmalı.

Amonyak mürekkepteki boya pigmentlerini parçalıyor

Amonyak mürekkepteki boya pigmentlerini parçalıyor

Amonyak, mürekkepteki boya pigmentlerini parçalayarak lekenin suyla kolayca akmasını sağlıyor. Yöntem tükenmez ve keçeli kalem lekelerinde en iyi sonucu veriyor. Önce leke soğuk su altında tutularak mürekkebin olabildiğince fazlası akıtılıyor.

Bir leğene sıcak su, ağartıcı içermeyen sıvı çamaşır deterjanı ve birkaç damla amonyak ekleniyor. Giysi karışıma batırılıp leke parmaklarla ovuluyor ve 30 dakika ile bir saat arasında bekletiliyor. İnatçı lekelerde giysi bir gece bekletilebiliyor, ardından durulanıp her zamanki gibi yıkanıyor.

Hızlı çözüm aseton, kurutmadan önce kontrol şart

Hızlı çözüm aseton, kurutmadan önce kontrol şart

Aseton bazlı oje çıkarıcı da taze mürekkebi çözmeye yardım ediyor. Birkaç damla temiz bir beze ya da pamuğa dökülüp lekeye bastırılıyor, leke yayılmasın diye ovulmuyor. Aseton güçlü bir çözücü olduğu için giysi içine batırılmıyor.

Her yöntemden sonra lekenin tamamen çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor, leke tamamen gitmeden giysi kurutma makinesine atılmıyor. Uzmanlar, ilk kez kullanılan her leke çıkarıcının önce kumaşın görünmeyen bir yerinde denenmesini öneriyor. Saç spreyi, sirke ve diş macunu gibi ev yöntemlerinin ise denemelerde etkili olmadığı belirtiliyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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