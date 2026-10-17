Kıyafetlerdeki Tükenmez Kalem Lekelerini Çıkarmanın Pratik Yolu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cepte akan bir tükenmez kalem, en sevilen gömleği bile lekeleyebiliyor. Temizlik uzmanları, mürekkep lekesinin taze olduğunda çok daha kolay çıktığını belirterek evde bulunan tıbbi alkol, amonyak ve asetonla uygulanabilecek üç yöntemi anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taze tükenmez lekesinde tıbbi alkol işe yarıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amonyak mürekkepteki boya pigmentlerini parçalıyor
Hızlı çözüm aseton, kurutmadan önce kontrol şart
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın