Kıyafetlerdeki Tükenmez Kalem Lekelerini Çıkarmanın Pratik Yolu

Aseton bazlı oje çıkarıcı da taze mürekkebi çözmeye yardım ediyor. Birkaç damla temiz bir beze ya da pamuğa dökülüp lekeye bastırılıyor, leke yayılmasın diye ovulmuyor. Aseton güçlü bir çözücü olduğu için giysi içine batırılmıyor.

Her yöntemden sonra lekenin tamamen çıkıp çıkmadığı kontrol ediliyor, leke tamamen gitmeden giysi kurutma makinesine atılmıyor. Uzmanlar, ilk kez kullanılan her leke çıkarıcının önce kumaşın görünmeyen bir yerinde denenmesini öneriyor. Saç spreyi, sirke ve diş macunu gibi ev yöntemlerinin ise denemelerde etkili olmadığı belirtiliyor.