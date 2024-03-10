Kişisel Gelişimini Zirveye Taşıyacak 11 Podcast
Kişisel Gelişimini Zirveye Taşıyacak 11 Podcast
Birbirinden farklı konularda, dinlerken durmadan yeni şeyler öğrenebileceğiniz podcast'leri kişisel gelişim sevdalıları için derledik.
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1. Nasıl Olunur?
2. Ortamlarda Satılacak Bilgi
3. Bunu ben de yaparım
4. Bu Mu Yani?
5. Sırt Çantamdaki Hikayeler
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6. Durumlar
7. Olumlu Dünya
8. Didik Didik Freud
9. Eyvah Diyetim Bozuldu
10. 6 Minute English
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11. Kelimenin Ham Anlamıyla
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