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Kişisel Gelişimini Zirveye Taşıyacak 11 Podcast

etiket Kişisel Gelişimini Zirveye Taşıyacak 11 Podcast

godot
godot - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 13:19

Birbirinden farklı konularda, dinlerken durmadan yeni şeyler öğrenebileceğiniz podcast'leri kişisel gelişim sevdalıları için derledik.

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1. Nasıl Olunur?

1. Nasıl Olunur?

Nilay Örnek, sanat, eğlence ve iş dünyasının önde gelenlerine o soruyu soruyor: Nasıl Olunur?

2. Ortamlarda Satılacak Bilgi

2. Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kültür, sanat, felsefe, sinema, belgesel hatta aklına gelebilecek her konuda ortamlarda satılacak bilgiler bu podcastte.

3. Bunu ben de yaparım

3. Bunu ben de yaparım

İbrahim Selim'in keyifli sunumuyla şehir hayatının, monoton yaşantımızın canımızı sıkan yönleri masaya yatırılıyor.

4. Bu Mu Yani?

4. Bu Mu Yani?

Kurumsal kariyerlerinden vazgeçen iki çocukluk arkadaşı daha anlamlı, daha sade, daha mutlu bir hayata ulaşmanın yollarını arıyor.

5. Sırt Çantamdaki Hikayeler

5. Sırt Çantamdaki Hikayeler

2016 yılından beri tam zamanlı seyyahlık yapan Yağmur Arat, seyahatlerinde biriktirdiği hikayeleri keyifli bir dille paylaşırken dinleyen herkese yola çıkmak için ilham veriyor.

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6. Durumlar

6. Durumlar

Yalın Alpay ve Gürkan Timurhan günlük hayatta hiç dikkat etmediğimiz küçük ayrıntıları en güzel benzetmeler ve betimlemelerle yeniden tanımlıyor.

7. Olumlu Dünya

7. Olumlu Dünya

Deniz Özturhan'ın hazırladığı Olumlu Dünya, güldürürken düşündürmekle kalmıyor, her şeye rağmen iyi hissetmemizi de salık veriyor.

8. Didik Didik Freud

8. Didik Didik Freud

Felsefe, psikoloji, edebiyat, tarih... Hepsi tek bir podcastte ancak bu kadar güzel toparlanabilirdi.

9. Eyvah Diyetim Bozuldu

9. Eyvah Diyetim Bozuldu

Meltem Pırıl Şenol, ısrarla diyetin bozulabilen bir şey olmadığını bizlere anlatmaya çalışıyor.

10. 6 Minute English

10. 6 Minute English

İngilizcesini geliştirmek isteyenler için BBC tarafından özel olarak hazırlanan güncel olaylar 5 dakikada tamamen İngilizce anlatılıyor.

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11. Kelimenin Ham Anlamıyla

11. Kelimenin Ham Anlamıyla

Ali İhsan Varol, nefis etimolojik hikayeleri ve ortamlarda satılacak kelimeleri zahmetsizce önüne kadar getiriyor.

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